Perfumes frescos para mujer: 5 opciones económicas para todas las edades

Ahora que llegó la primavera-verano, es ideal tener a la mano la lista de perfumes frescos para mujer en los que vale la pena invertir por sus buenos precios, aromas y durabilidad.

Y es que las fragancias de día no deberían ser las mismas que utilicemos para citas nocturnas, pues estas destacan por tener notas más dulces, refrescantes y sutiles, con las que siempre parecerás recién duchada.

Perfumes frescos para mujer 2023

Acqua di Gioia de Giorgio Armani

Es una de las más vendidas de Giorgio Armani porque a todas cautiva con sus notas de menta, limón Primofiore, grosella negra, pera jugosa, frutas exóticas, jazmín de agua, violeta, maderas ambarinas y azúcar moreno. Es poderosa y perfecta para mujeres enérgicas.

Mandarine Basilic de Guerlain

Si por sobre todas las cosas te gustan los olores cítricos, esta es para ti. Las narices más refinadas apuntan que es una gran opción con sus destellos de mandarina y albahaca con anís. Asimismo, combina notas de té verde energizantes y flor de azahar con notas amaderadas.

Green tea de Elizabeth Arden

Si no has oído de esta marca, entonces debuta con esta alternativa asequible para los bolsillos y muy suave y natural si no te gusta impregnarte demasiado en tu día a día. Huele a amalfi limón, mandarina, manzanilla, menta, con un poco de lavanda y té.

CK One de Calvin Klein

Si quieres hacer una inversión mayor, este es uno de los perfumes frescos para mujer más vendidos en Amazon y el mundo entero. Se caracteriza por un aroma crítico y ligero de piña, papaya, mandarina, limón y bergamota.

Idôle de Lancôme

Por último, te traemos uno de los clásicos que sí o sí debes tener en tu tocador. Es fresco y atraerá a todos cuando pasas con sus notas de rosa, jazmín, chipre blanco y almizcles.