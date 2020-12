Netflix: Una Navidad en California, la película que causa furor en Argentina

El nuevo estreno de Netflix, la película Una Navidad en California, ha tenido gran aceptación entre el público argentino y se encuentra entre los 10 contenidos más visualizados.

Una de sus originalidades es que los dos protagonistas, Lauren Swickard y Josh Swickard son marido y mujer en la vida real.

Estos, se conocieron durante el rodaje de la película Roped, filmada también en California.

Una Navidad en California, se trata de una comedia romántica, escrito por la propia protagonista, Lauren Swickard.

La película, una comedi romántica, está triunfando en Netflix de Argentina.



El argumento, gira en torno a Joseph (Josh Swickard), un rico seductor que está trabajando en la empresa de su madre en Los Ángeles.

Joseph, hace un viaje a una zona rural para intentar cerrar la compra de un terreno.

Esa operación le valdrá un ascenso en su trabajo, por lo que está dispuesto a intentar de todo para cumplir con su objetivo.

Lo más importante para su trabajo es que deberá concretar la transacción en tres semanas, justo antes de Navidad. Si no lo logra, será despedido.

El hombre de negocios, decide interpretar a un hombre más común. Sin embargo, las dueñas del rancho Callie (Lauren Swickard) y su hermana (Natalia Mann) lo confunden con el nuevo peón.

Joseph, decide continuar en ese papel, ya que Callie le confesó que no tenía intención de venderle la propiedad a gente como él.

No obstante, todo se comienza a complicar cuando mientras el millonario, se dedica a hacer trabajos a los que no está acostumbrado y comienza a enamorarse de Callie.

Sin embargo, su verdadera identidad no tarda en salir a luz, y la historia de amor empieza a complicarse.

Sobre el rodaje de la película, Lauren habló de las complicaciones, al estar en plena pandemia.

"He escrito bastantes guiones. Nunca pensé que el primero en entrar en producción tendría lugar durante una pandemia global. Me siento increíblemente bendecida de que nuestro equipo esté trabajando junto pese a los enormes desafíos que han caído con el covid-19. Perdemos dos horas cada día debido a nuestras pautas de prevención. Nuestro equipo está lleno de algunos de los trabajadores más duros que he conocido", declaró.

