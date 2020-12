Llega a Netflix de Argentina "Selena:la serie" y ya es tendencia

Este viernes 4 de diciembre llegó a Netflix de Argentina Selena:la serie.

Como era de esperar, su estreno se ha convertido en tendencia en la plataforma.

La producción, es la primera ficción biográfica que cuenta con la aprobación de la familia de la cantante.

Christian Serratos, es la encargada de dar vida a esta estrella.

Selena Quintanilla fue una de las grandes estrellas de la canción mexicana. Hija de padres inmigrantes nacida al sur de Texas, pero siempre cercana a sus raíces latinas, dejó una impronta muy grande en México.

Protagonizada por la actriz Christin Serratos(The walking Dead), la serie cuenta desde la niñez de la artista, su ascenso y conversión en ídolo internacional hasta su asesinato, por parte de Yolanda Saldívar, un exenfermera con antecedentes de malversación de fondos y presidenta de su club de fans.

Selena, estaba a punto de cumplir 24 años.

Su primer éxito, fue la canción“Como la flor” (1992), en donde se compara con una flor que se marchita.

En esta primera entrega, cuenta con 9 episodios (hay 18 planeados).

Al ofrecer detalles cotidianos de su niñez y vida familiar, la serie presenta a Selena tanto como una típica chica estadounidense que como superestrella nata.

“No es un documental”, dijo Suzette Quintanilla, la hermana de Selena quien es también productora ejecutiva para el New York Times

Asimismo, agregó que el proyecto "está salpicado con un poquito de diamantina".

Su muerte y su tragedia ayudaron a las comunidades latinx de los años noventa a comprender las tragedias que afectaban a sus propias vidas”, dijo Deborah Paredes, académica de estudios étnicos y autora del libro Selenidad: Selena, Latinos and the Performance of Memory para el mismo medio.

También, sostuvo que "la promesa de su vida también le dio a muchas comunidades latinx una forma de expresar claramente sus sueños".

