El negro va más allá de la elegancia: esto es lo que vestir de este color revela sobre ti

El color negro representa la elegancia en su máxima expresión, y es que a muchas nos encanta vestir en este tono para vernos sofisticadas y con mucha clase, pero su significado va más allá.

Y es que vestir de negro no solo está asociado con la elegancia, también revela muchos aspectos interesantes de tu personalidad que quizás desconocías.

Así lo han revelado psicólogos, quienes afirman que este color representa independencia, fortaleza, y poder, y también nos protege de las malas energías.

Por eso, aquí te explicamos qué es lo que vestir de negro revela sobre ti, y es más de lo que imaginabas.

Lo que vestir de negro dice sobre tu personalidad según expertos

Eres misteriosa

Psicólogos aseguran que si te gusta vestir de negro es porque buscas ser misteriosa para las personas que te rodean y eso le da un toque sexy a tu atuendo.

Eres perfeccionista

Las mujeres que visten de negro con frecuencia son metódicas, minuciosas, y perfeccionistas.

Mujeres decididas e independientes

Vestir de negro también revela que eres decidida, emprendedora, impulsiva e independiente, y siempre buscas solucionar las cosas por tu cuenta, sin ayuda de nadie y de manera rápida y efectiva.

Buscas protegerte de las malas energías

El color negro sirve para protegerte de las malas vibras que te rodean, así que al vestir en este color estás tratando de protegerte y alejar las cosas negativas que existen hacia ti.

Tienes disciplina

Las mujeres que aman vestir de negro tienen grandes valores como disciplina, respeto y autoridad, y esto lo transmiten con su vestimenta.

Te gusta el control

Vestir de negro representa también control y poder, y esto revela que eres controladora y te gusta mantener el poder en todo momento.

Creas una barrera

Aunque no lo notes, vestir de negro constantemente también refleja que eres un poco cerrada, y creas una barrera entre tú y los demás, pues esto te hace sentir bien y segura.

Eres infeliz

No siempre, pero vestir siempre de negro puede revelar esa infelicidad que tienes a flor de piel, o muy en tu interior, que aunque no lo sabes, se refleja en tu vestir, pero puede que no sea tu caso.

Buscas demostrar fortaleza

Los expertos también explican que al vestir siempre de negro buscas demostrar y proyectar fortaleza y seguridad pues es un tono tenaz, que favorece a quien lo usa.

Eres una mujer fuerte pero delicada

Las que visten de negro también son mujeres fuertes, decididas, pero que dejan ver un lado delicado y lleno de elegancia y buen gusto en cada look.

No quiere decir que cada aspecto aplica para todas las mujeres, solo debes analizar con cuál te sientes identificada, y por qué te encanta vestir en este tono, más allá de la elegancia y estilo, y hallarás las respuestas.

Sin embargo, por las razones que sea, una prenda negra siempre representará elegancia y será una gran aliada si deseas lucir estilizada, por lo que nunca debe faltar en el armario de toda mujer.

