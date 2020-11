100 días para enamorarnos: la serie de Netflix que desde su estreno, está en tendencias

Si hay una apuesta exitosa de Netflix fue la producción de la serie mexicana 100 días para enamorarnos.

Estrenada en mayo, la serie fue un rotundo éxito desde el principio en Argentina, y suele formar parte del Top 10 de contenidos más vistos en la plataforma.

La serie, desde su estreno, ha cautivado a Argentina. - Instagram

Con una sola temporada aún, 100 días para enamorarnos retrata a un matrimonio en crisis que decide separarse 100 días para comprobar si su amor crece en la distancia.

La serie, fue creada por un argentino, productor, actor y guionista, quien la escribió en 2018 bajo el nombre 100 días para enamorarse, adaptándola primero a su país.

Entre los éxitos de Ortega figuran El marginal y Graduados.

El triunfo fue tal que Chile compró sus derechos y estrenó 100 días para enamorarse por el canal Mega en diciembre de 2019, protagonizada por María Elena Swett, Luz Valdivieso, Fernando Larraín y Sebastián Layseca.

El intérprete de la serie original lo forman Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías, Sylvia Sáenz, Sofía Lama y Héctor Suárez, entre otros.

Llamaron la atención declaraciones de Sylvia Sánez, quien interpreta a Jimena Sosa para la revista Quien, donde afirmaba que le costó comprender a su personaje.

"No entendía. Todo el tiempo trataba de entender por qué Jimena podía ser tan estúpida y no darse cuenta de las cosas que eran obvias. Hasta que entendí que no hay peor ciego que el que no quiere ver", reveló.

Evidentemente, un triunfo tan marcado en Netflix, verá la luz en una segunda temporada, aún sin fecha de confirmación exacta, debido a la pandemia.

En marzo, el rodaje de los últimos capítulos se tuvo que detener producto de la pandemia del coronavirus.

Tras muchas reuniones el elenco pudo volver al trabajo y los productores debieron cambiar la forma de filmar para adaptarse a la contingencia y respetar los protocolos sanitarios.

Aunque no hubo anuncios oficiales de la segunda parte, los actores Andrés Almeida y Erick Elías se encargaron de aclarar que la historia continuará.

En un video donde instaron a mantener los cuidados por el Covid-19, la mujer expresó que a "esta historia todavía le quedan muchos días por vivir".

Mientras, el actor agregó: "Nos vemos muy pronto en la segunda temporada. ¡Cuídense!".

