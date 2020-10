Peinados con el cabello medio recogido ideales para chicas de cara redonda

View this post on Instagram

rainy day hair && lollipop tongues ☔️🍭 •{tip}• when washing your face, massage the cleanser upward and outward to lift and exfoliate the skin! #hairstyles #hair #longblondehair #hairhacks #howtogetridofacne #paigeywaigeyclementine #lollipoptongue #rainydayss #longhair #hairstylesforlonghair #hairstylesforsummer #cutehairstyles #haironpoint