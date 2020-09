Acusan a una paisa e influencer de belleza como estafadora y esta fue su respuesta

Cuando se trata de vender a través de las redes sociales nada mejor que el marketing de influencia, algo que una joven empresaria colombiana lo sabe muy bien y por eso apostó por la influencer Sara Ramírez, aunque no terminó saliendo como esperaba.

A través de su cuenta de Twitter la mujer identificada como Sarah publicó una serie de tuits acusando a la paisa de no haber cumplido con los acuerdos para hacerle publicidad a su línea de ropa en su perfil.

Según el portal Colombia Me Gusta, la emprendedora contó que tuvo que pagar 150.000 pesos entre la publicación, historias para Instagram y las prendas que ella iba a lucir en su cuenta, las cuales fueron escogidas por Ramírez.

Abro hilo de cómo una “influencer” de acá de Medellín me atracó, cortó y botó los productos de mi emprendimiento porque “no le gustaron y no son su estilo” — S A R A H (@sarahconhh) September 10, 2020

No obstante, la influencer solamente publicó el contenido en Instagram Stories y tras ser cuestionada en múltiples ocasiones por la publicación que no salió, reveló que la influencer le respondió “Yo la corté, no me gustó y la boté”.

El hecho causó mucho revuelo a través de las redes sociales hasta el punto que la joven dedicada a compartir contenido relacionado a la moda y belleza tuvo que fijar postura.

De acuerdo con sus declaraciones emitidas a través de un IGTV, se defendió asegurando que la cliente le envió una blusa que no era de su estilo y ella no la había encargado, trayendo como resultado que no estuviese dispuesta a fotografiarse con ella.

“Esa camisa jamás se la pedí porque no era de mi estilo… Entonces la corté y yo qué iba a hacer con eso, la boté”, aseguró Sara, añadiendo que la publicación en el feed no había estado en los acuerdos originales.

Sara, la influencer paisa.

“Se lo dije en tono burlón, porque para mí fue más un chiste, porque sabía que la había botado”, agregó, pidiendo disculpas por su actitud y asegurando que no le había robado a nadie, ocasionando más revuelo en torno al tema.

Eso me impactó tanto que lo grabé. 1. Eso no se dice en un día normal, porque si regalas algo, no es para quedar bien, lo haces para ayudar. 2. ESO NO SE DICE CUANDO TENÉS UN CRISIS EN REDES SOCIALES pic.twitter.com/7a3r8YtiPY — Yo Soy Lucas (@kienezlukz) September 10, 2020

