Cuatro tonos de cabello con los que no tendrás que retocar las raíces

View this post on Instagram

Son hermanas 👭 !!con tonos hermosos que las hacen lucir únicas ❤️❤️❤️ . Destacando la belleza de cada una con tonos con mucha luz y movimiento!! #balayage #colorful #colores #rubiosperfectos #marrones #wella #loreal #olaplex #colorfull #balayage #tintesdecabello #naturaleza #natural #colorfullife#babylights #baby #luxury #colores #bogotá #balayageblonde