Eugenia Lemos revela el alimento imprescindible de su dieta

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Es un trabajo a diario, porque siempre hay partes del cuerpo que uno quisiera tener mejor. Yo, por ejemplo, tiendo a engordar mucho en la cadera, pero la moda me ha ayudado mucho. Puedes, de alguna manera, disimular esas partes que no te gustan y sacarles mucho más partido a las que sí. Creo que a través de los looks me he aceptado mucho más, y he aprendido a potenciarme con la figura que tengo.

¿Qué desayunas normalmente?

Huevos revueltos con un poco de palta, mate o café, además de mi vitamina C.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡Los huevos! En la noche, si quiero comer liviano, suelo hacer omelette con espinaca. También me gusta bastante la avena, pero la yerba mate y el huevo no me puede faltar.

Actividad deportiva favorita

Entreno con mi profe Andrea Fitness, que es una genia y todos los días me habla para entrenar: hago un poco de pesas, cardio y entrenamiento funcional. Ahora con la cuarentena, estamos haciendo un entrenamiento online que está súper bueno, porque puedo hacer clases con mi mamá que está en Argentina, y con mis amigas en Chile, así nos sentimos más cerca a través del ejercicio.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Basta con un poco de maquillaje y corrector de ojeras. Y por lo menos a mí, que me encanta Swarovski, ponerme unos bueno aros que me iluminen la cara, algún collar, o accesorio que levante el look del rostro, distrae un poco la atención y te ilumina.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Lo básico, si no me toca grabar, uso corrector de ojeras, máscara de pestañas, un poco de rubor que también pongo en los ojos. Y si me quiero dar un poco más de onda, me aplico un labial de color.

¿Cómo cuidas tu piel?

Después de ducharme, me pongo crema en todo el cuerpo. En mi rutina de limpieza tanto en la mañana como en la noche, lavo mi piel con un jabón líquido, me pongo mis cremas hidratantes y un bálsamo para el contorno de ojos. También tengo una maquinita que estimula el colágeno.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Como mi cabello tiende a ser seco, en vez de crema de enjuague, uso una máscara que aplico de las puntas hacia abajo. Y algo súper importante es que no me lavo el pelo todos los días, sólo cada dos o tres y se mantiene increíble.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

¡Desmaquillarme! Jamás me he ido a dormir con una base puesta. Siempre me limpio muy bien el cutis. No me he aplicado botox ni nada y tengo 34 años, entonces creo que la clave es la limpieza facial.

¿Secreto de belleza heredado?

Desde muy chica mi abuela me enseñó a tener mis cremas. Ella me decía que después de ducharte, hay que aplicarse crema en todo el cuerpo, en la cara y el contorno de ojos.