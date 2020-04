Coté López lleva su emprendimiento a otro nivel y da gran salto en la industria de la moda

View this post on Instagram

GRACIAS de verdad GRACIAS las palabras no alcanzan🥺🙏🏻 nunca me imaginé ser la SEGUNDA CHILENA en tener su propia línea en una multitienda!! ( yo sé que han habido algunas niñas que han hecho colaboraciones 😊) pero tener MI PROPIA LÍNEA es que de verdad es un sueño cumplido! Sobre todo Poder llegar a todas las ciudades, cosa que era difícil de poder hacer sola! No se imaginan lo que estoy sintiendo llevábamos más de un año trabajando en esto! Les quiero contar que para la inauguración yo tenía todo planeado ( antes obvio del 🦠) iba hacer una fiesta grande en paris invitando a [email protected] mis [email protected] ( no quería Solo invitar a gente conocida como hacen todos) iba a tener comida,regalos, etc mi intención era agradecerles personalmente y luego iria ciudad por ciudad haciéndolo… por eso decía antes las cosas no se dieron como yo quería pero espero que pronto podamos hacerlo !!💜💜 @beactivecl. Ph: @casa_emma