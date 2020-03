La DJ, Liliana Klakocar, revela los secretos de su rutina de belleza y cuidado

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Siempre fui la más flaca, la que no tenía poto ni pechugas, y eso era algo que me preocupaba tremendamente. Pero en mi casa estaba la frase “eres descendiente de croatas y ellos son así”. Mi papá tenía el mismo cuerpo que yo, así que con el tiempo entendí y me fui aceptando.

¿Qué desayunas normalmente?

Un mix de frutas con yogur y granola marca Juliana, que hace una amiga, y café con leche. Además hago mi propio pan, porque los otros me caen mal.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡Me encanta comer frutas y verduras! Mis almuerzos son un mix de ensaladas con semillas, nueces, maní, almendras y alguna proteína animal, excepto carne. También soy amante de las lentejas, y los porotos granados. Igual picoteo en algún asado un poquito de carne.

Actividad deportiva favorita

Estoy un poco floja, pero hace un par de años tuve mi deporte favorito, que me gustaría retomar: Pole dance. En ese tiempo me sentía ágil y muy flexible, es un deporte que trabaja todo el cuerpo.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

El verano fue súper exigente, sobre todo con los eventos y activaciones que hice para cerveza Miller. Mi secreto es hidratarme mucho durante el día, aplicarme un par de cremas mágicas, agua termal en spray y usar un maquillaje ligero.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Uso un tónico facial sin alcohol, luego hidrato mi rostro, y me aplico todos los días una CC Cream con factor 50. Para finalizar, uso un polvo compacto de color café o dorado. Para los eventos, marco más mis cejas, uso harta máscara de pestañas y sombras.

¿Cómo cuidas tu piel?

Soy fanática de la marca Kiehl’s, es natural y no testea en animales.

¿Y tu pelo?

En verano uso una crema para peinar con protector UV, porque me hice unos baby lights y es muy probable que el pelo se me ponga seco y pierda flexibilidad. Otra clave es usar un shampoo sin sal para pelo mixto.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Martes o viernes de Luna Llena, lleno la tina con sal de mar, ruda y laurel, y me quedo adentro descansando. Sirve también para descongestionar el cuerpo.

¿Secreto de belleza heredado?

Sólo se me viene un recuerdo a la cabeza, de mi nonna: ¡Pellizcarse los cachetes y betarraga para pintarse los labios!

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

¡Estoy trabajando en eso! Tratando de no comer comida chatarra y bajar el consumo de cigarrillos, prefiero fumar tabaco, porque hacer los cigarros es trabajo, y me ha funcionado bien para disminuir la cantidad.

