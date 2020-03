Tendencias en jeans: Conoce los estilos que no pasan de moda

Cada quien tiene su jeans favorito, esos que usas siempre, y con siempre, nos referimos a un mínimo de tres veces a la semana. Pero comprar uno nuevo es siempre la mejor manera de actualizar tu clóset, porque en cada temporada tienes nuevas opciones que están a la vanguardia.

¿Preparados para una colección inolvidable de jeans? Recordarás estilos clásicos como el denim on denim, western y rock and roll, flecos, tachas y lazos.

La colección Western Jeans 2020 de Fashion's Park , trae el mejor toque ondero actual, súper original y con un sello distinto. ¡El jeans es y será la prenda infaltable de tu clóset!

Además, vienen en todas las tallas y estilos para mujer y hombre, con la mejor calidad y sin gastar de más, ya que puedes encontrar jeans desde $5990 y miles 2x $16.990, en www.fashionspark.com y en tiendas en todo Chile.

En esta nota, te ayudamos a encontrar el jeans perfecto, porque entendemos que a veces es un poco complicado entre tanta variedad. Elige entre slim, straight, cortos, flare o de tiro alto, entre otros. Y aunque puedes encontrarlos en las tiendas, ¿cómo saber cuál te acomoda o gustaría más? Aquí te mostramos algunas de las tendencias para la nueva temporada.

ClassicDenim

Es el infaltable en tu clóset. Se trata de un jeans clásico en color azul ni muy claro ni muy oscuro. El secreto está en encontrar el talle perfecto, ya que puedes usarlo con toda la gama de colores que quieras y se ven perfectos con bototos, botines, tacos o zapatillas.

Straight Noventeros

El icónico ajuste de pierna recta de los años 90 ha vuelto con fuerza esta temporada, algo opuesto al skinny, pero vale totalmente la pena probarlo. Es el modelo favorito de los editores de moda en todas partes del mundo y se ven muy bien con todo, desde poleras básicas hasta blusas.

Rip It Up o Destroyed

¿Jeans rotos? ¡Por qué no! Son originales y aunque no lo creas no existe edad para usarlos, todo depende con qué lo combines. El denim rasgado vuelve con todo este 2020. Combínalos con una polera con diseño y un blazer oversize o una blusa elegante ¡Las posibilidades son infinitas!

Tiro alto

Los jeans de tiro alto continuarán ascendiendo en 2020. Destacan la figura y se ajustan cómodamente a través del muslo alto y simula una silueta que alarga las piernas.

Bonustrack: Jeans Tie Dye

Un estilo muy urbano, divertido y especial para combinar con poleras o polerones, es el estilo Tie Dye. En la colección, encuentras en distintas variedades, como tiro alto, media pierna o flare cropped, estilos que, sin duda, marcan la tendencia este 2020.