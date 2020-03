La gimnasta chilena Martina Castro revela los alimentos imprescindibles en su dieta

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Aprendí a aceptar mi cuerpo el día en que me di cuenta de que sin él no hubiese logrado todo lo que he logrado en la vida. Estoy agradecida de lo que tengo y lo que soy.

¿Qué desayunas normalmente?

Por lo general, tostadas con palta o huevo, un café y mucha fruta.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡La palta y el huevo! Son mis favoritos, porque aportan un montón de macronutrientes a mi dieta.

Actividad deportiva favorita

Obviamente, la gimnasia artística, pero como hobby me gusta muchísimo el trekking. Monitoreo todos mis entrenamientos con mi Apple Watch Series 5, que es como tener un entrenador en mi muñeca. Además, mientras entreno, que son muchas horas al día, escucho música para motivarme, y he descubierto en los AirPods Pro, grandes compañeros, porque no tienen cables y me sirven mucho para el entrenamiento en movimiento.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Pienso que tener buen ánimo puede ayudarme a llevar el día de la mejor manera.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

¡Súper simple! Uso un poquito de corrector, delineador y dos capas de máscara de pestañas.

¿Cómo cuidas tu piel?

Para mí, este ritual es fundamental. Utilizo un limpiador facial y un tónico, de Enriqueta Solari. Luego me aplico un sérum de ácido hialurónico y crema hidratante.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Lo cuido con productos Revlon Professional, que hidratan y nutren mi cabello. La clave de un pelo sano es usar los productos específicos para cada uno. En mi caso, tengo el pelo ondulado.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Utilizo un aceite facial de la marca Tessa una vez a la semana, para darle un toque extra de hidratación a la piel de mi rostro.

¿Secreto de belleza heredado?

¡El retinol! Lo utilizo como suero un par de veces a la semana por las noches, y se encarga de prevenir las arrugas. Este secreto es de una de mis mejores amigas.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Erradiqué por completo los limpiadores que tengan algún tipo de jabón entre sus ingredientes.