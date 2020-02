11 claves de la rutina de belleza de Helenia Melán

¿Cómo aprendiste a aceptar y amar tu cuerpo?

Mi cuerpo habla de mi historia, mis orgullos y mis inseguridades. El proceso de aceptar tu cuerpo es algo que nunca termina, sobre todo para nosotras las mujeres, ya que es cambiante y tenemos que aprender a mirarlo y admirarlo. En esta sociedad, donde el cuerpo de la mujer es cosificado y estereotipado, es un desafío querernos, pero no hay que tener miedo a mostrarlo y debemos sentirnos orgullosas de nuestras particularidades. Con el tiempo, cada vez me siento más plena, porque aprendo a aceptar mi historia y, por lo tanto, mi cuerpo.

¿Cómo comienzas tu día?

Siempre desayuno exactamente lo mismo: cereal con avena y un plátano. El desayuno es, definitivamente, mi comida favorita del día, me hace demasiado feliz comer cereal y es absurdo. ¡Lo sé! (ríe), pero he desayunado lo mismo todas las mañanas casi todos los días de mi vida.

¿Cuál es el alimento imprescindible en tu dieta?

El arroz, soy muy buena colombiana y nunca puede faltar el arroz en mi almuerzo.

¿Realizas alguna rutina deportiva?

Salgo a correr. Me hace conectarme mucho conmigo misma y me motiva a alcanzar mis sueños. Lo único malo: el sol. ¡Usen protector solar!

¿Cuáles son tus productos básicos en tu rutina?

Mi rutina es bastante compleja, porque para mí, el skincare es muy importante. ¡Puedo utilizar hasta cinco productos de hidratación distintos en mi cara! Primero, uso el Mineral de Vichy; después me aplico el Powerful-Strength de Kiehl’s y lo dejo secar; luego utilizo mi hidratante facial Total Moisture Facial Cream de Benefit con tres gotitas de Bio-Oil; me aplico un contorno de ojos en base a palta de Kiehl’s y el protector solar de rostro ISDIN con FPS 50+. Por último y para emparejar, me uso el POREfessional Hydrate de Benefit en la zona T. Me encanta porque cierra mis poros e hidrata.¿Cómo cuidas tu piel?

Mi piel la he cuidado de la misma manera desde que tengo 15 años, porque tuve acné en mi pubertad. He probado todo tipo de jabones y el único que me ha funcionado y que lo utilizo desde que vivía en Colombia, es un jabón de avena líquido de Johnson Baby, ya que no me reseca la cara, y a la vez me limpia muy bien. Además me encanta utilizar acetato de aluminio, que es una loción que neutraliza el PH de la piel, no sé si la venden en Chile, pero siempre me la traigo cuando voy a Colombia. También me aplico cremas de noche y contorno de ojos tres a cuatro veces por semana. No lo hago siempre, porque mi piel aún es muy joven, pero me ayuda mucho.

¿Y de maquillaje?

Casi nunca uso base, por eso me gusta tener buenos productos hidratantes. Me aplico un blush en crema para que mi rostro se vea más natural, defino bien mis cejas, uso máscara de pestañas y un delineador de labios nude mezclado con el labial Benetint. Esa es mi rutina de maquillaje día a día.

Como modelo, tu rostro está constantemente expuesto, ¿algún consejo para verte siempre descansada?

Combinar el hidratante facial de siempre con aceite, eso hace que la piel se vea muy brillante, y para mí, así luce mucho más saludable y más descansada. Además, me pongo iluminadores en crema en las ojeras para que la luz reflecte aún más en esa zona del rostro.

¿Y cómo mantienes tu pelo sano?

Mi cabello es bastante fino y tengo poco, así que utilizo un shampoo hidratante de textura liviana. Luego uso acondicionador o mascarillas y, además, me gusta ir cambiando los productos para el cabello. Algo clave para mí, por ser modelo, es siempre usar termoprotector, porque todo el tiempo utilizan calor en mi cabello. También me gusta tomar multivitamínicos.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Uso azúcar con miel para exfoliar la piel una vez al mes. ¡Es lo máximo! No me gustan los exfoliantes químicos.

¿Tienes algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

¡No beber agua! Es clave tomar mucha agua, tu piel la necesita y una persona refleja mediante su piel, si se hidrata bien o no. Uno de mis secretos: tomar dos vasos en ayunas.

