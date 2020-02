Natalia Mandiola revela el entrenamiento con calor que la ayuda a mantenerse en forma

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Nunca he tenido problemas con mi cuerpo, lo he aceptado siempre. Cuando iba en el colegio, me molestaban porque tenía las piernas muy flacas y ahora son lo que más me gusta de mí.

¿Qué desayunas normalmente?

Café con leche de almendras, palta, huevo y algún jugo natural.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡Amo la palta! Es una grasa saludable y al día puedo llegar a comerme dos.

Actividad deportiva favorita

Ahora voy mucho al gimnasio O2, es muy completo y puedo hacer montón de clases. Uno de los entrenamientos al que intento ir seguido es Race, que se hace en una sala con calor y son rutinas de alta intensidad e intervalos combinadas con trote y ejercicios funcionales.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Uso mascarillas una vez a la semana o cuando tengo ojeras. Se aplican en frío y tienen colágeno, lo que me ayuda bastante.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Por el programa, me maquillo todos los días y me encanta. Me gusta mucho usar los labios color nude y los ojos un poco más marcados. El delineado no puede faltar, porque le da profundidad al ojo.

¿Cómo cuidas tu piel?

Hace un par de años, empecé a cuidarme la piel, sobre todo del rostro. Me la limpio en la mañana y en la noche. Uso bloqueador solar, ampollas con vitaminas y mascarillas Martiderm que me ayudan a nutrirla. Una vez al mes voy a la clínica La Parva y me inyecto vitaminas para tener más luminosidad.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Hace dos meses decidí dejar mi pelo de color natural, y fue la mejor decisión. Uso mascarillas veganas a base de coco, plátano y palta. Ocupo un shampoo de murtilla y un protector térmico para que no se dañe con el secador y la plancha.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

¡Sí! Una vez a la semana, me hago exfoliantes con azúcar, aceite de coco o crema para el cuerpo en la ducha. Quedo con la piel muy suave.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi mamá siempre, desde chica, me aconsejó usar cremas de cuerpo todos los días.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Antes no me sacaba el maquillaje, no le tomaba el peso a que la piel se deteriora mucho.

