Conoce este tratamiento natural de levantamiento de glúteos

La Clínica de Salud Integral Acorpus ofrece un tratamiento de levantamiento de glúteos integral, que incluye masajes manuales, ondas rusas, vacummterapia, maderoterapia y radiofrecuencia, todo en una misma sesión, entregando resultados inmediatos y que se pueden mantener en el tiempo.

Junto con esto, el método incluye un plan nutricional y de ejercicios para realizar en casa, por 21 días y que ayudarán a la efectividad, controlando todo de manera profesional, para lograr los resultados que las personas buscan.

“Cuando alcanzas cierta edad o cuando sencillamente no haces suficiente actividad física, ya sea porque tu trabajo no te lo permite o porque no tienes el suficiente tiempo, puedes notar tus glúteos flácidos y caídos. Es por esto que hemos diseñado un tratamiento efectivo para realzar parte de esta belleza natural. El sistema llamado Push up system, es muy efectivo e incluye un levantamiento de glúteos integral, mezclando terapias manuales, aparatología y les entregamos además un desafío de ejercicios”, señala Magda de Quevedo, Director Ejecutivo de Clínica de medicina & estética Acorpus.

La profesional explica que generalmente los tratamientos de glúteos se centran solo en levantar éste, pero en este caso también se ocupan de eliminar la grasa que se forma en la parte superior.

Para mejores resultados, se entrega un detallado plan nutricional, con alimentos que mejoran el aspecto de la piel y ayudan a disminuir la celulitis, eliminando a la vez, aquellos que provocan más piel de naranja en las zonas del glúteo y piernas.

Sobre la edad, la responsable de clínica Acorpus, señala que se trata de un sistema que se puede aplicar en el cuerpo de mujeres de entre 18 y 60 años, pero la mayoría de las consultas están entre los 25 y 45 años.

La especialista asegura que, si bien desde la primera sesión ya se notan los resultados, lo ideal es realizar al menos 6 y luego algunas de mantención más esporádicas.

