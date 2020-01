Outfits con pantalón negro: Las combinaciones para lucir increíble toda la semana

Una prenda básica puede convertirse en nuestro mejor aliado para crear looks que sirvan en distintas ocasiones. Es por eso que a continuación te damos algunas ideas de los outfits con pantalón negro que puedes usar para ir a la oficina, a la escuela o para salir con amigos, usando prendas que seguramente ya tienes en tu armario.

Outfits casuales que puedes llevar a la oficina Ideas para combinar tus prendas en un look casual para lucir profesional sin sacrificar la comodidad

Outfits con pantalón negro para estilizar tu figura

Con botines

Combina tu pantalón negro con botines para un look cómodo y estilizado.

Outfit con pantalón negro - Pinterest

Look monocromático

Usa un solo color en todo tu outfit para un atuendo sencillo y elegante. Lo mejor, es que puedes llevarlo en cualquier ocasión.

Outfits con pantalón de piel - Pinterest

Camisa blanca

La camisa blanca es un básico que no puede faltar en ti closet. Combínala con un pantalón negro y tendrás un look clásico que no pasa de moda.

Outfits para oficina - Pinterest

Con blazer beige

La combinación negro y beige es ideal para toda ocasión. Si tienes pantalones negros puedes combinarlos con un blazer o suéter de este color para crear un contraste discreto.

outfit oficina casual - Pinterest

Zapatos nude

Combina tus pantalones oscuros con zapatos color nude para alargar tus piernas y lucir más alta.

Outfit oficina invierno - Pinterest

