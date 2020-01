La guía de tenidas casuales que todas estaban esperando

La nueva colección de Fashions Park inspirada en la mujer chilena, nos presenta los mejores looks para la temporada: desde poleras con detalles únicos, pantalones, jeans, vestidos y enteritos con los mejores precios, variadas tallas y gran cantidad de productos.

La colección nos demuestra que en la moda no hay reglas estrictas, cada una juega con estilos diferentes y todas podemos tener la actitud para lucir una tenida sensacional.

Lo más importante es no complicarte y divertirte al momento de elegir las prendas de tu clóset o al momento de comprar ropa, porque cuando te complicas, ¿qué haces al final? Ponerte lo mismo casi todos los días, quizás varías en color o estampado, pero sigue siendo el mismo conjunto o estilo.

Ok. Lo sabemos, no es fácil ponerse algo que sea acorde al trabajo, reuniones, almuerzos o after office todo al mismo tiempo, y es aquí donde entra el “estilo casual”, que pone énfasis en la comodidad y el estilo personal. La palabra "casual" significa relajado e informal, por lo que la ropa busca ser funcional y cómoda. No obstante, el estilo y la actitud son esenciales en este tipo de vestimenta.

Seas trabajadora dependiente o independiente, soltera, mamá, dueña de casa, etc. y deseas adoptar un estilo casual no repetitivo ni desaliñado, aquí te damos algunos tips:

Casual informal: Ya sea que te guste usar jeans y una polera o falda, blusa y zapatillas deportivas, estarás de acuerdo con este tipo de estilo. No hay necesidad de usar tacones o exagerar los accesorios, sólo usa algo relajado, pero bonito o distintivo.

Casual chic: es un poco más elegante que tu look más informal, esta forma de vestimenta te pide que muestres tu estilo. Elige lindas prendas separadas, como una falda y una blusa original o una polera con un lindo estampado, con unos originales jeans a la moda y agrega todo tipo de accesorios, desde joyas y pañuelos, hasta sandalias con taco o terraplén y sombreros.

Otra opción es un vestido maxi fluido con un estampado de moda. Unos lindos jeans combinados con una blusa y tacones también son un look ganador.

Casual trabajo: No tiene por qué ser el estándar para oficinas. Es decir, un traje de dos piezas y una blusa. Se refiere a la ropa apropiada que se arregla sin ser demasiado formal. Puedes armar tu outfit con unos toques más relajados y modernos.

Una excelente opción para vestir casual para el trabajo es usar pantalones o jeans negros con una blusa de un modelo original y no siempre color blanco, puede jugar con los colores del verano. También, puede ser una falda de colores (olvídate de color café o beige) con una polera básica blanca. Además, puedes optar por blazers un poco más largos, de colores originales. Deja descansar, en este caso, el color negro y gris.

Casual semi-formal: Un pequeño vestido negro por encima de la rodilla es una forma rápida y fácil de descifrar este código de vestimenta, lo importante son los accesorios que deben resaltar. También puede ser un enterito jumpsuit de un color distintivo como rojo, esmeralda o blanco.