Jeimy Espinoza comparte sus secretos de belleza para mantenerse tonificada

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Entendiendo que cada cuerpo es diferente y hermoso a su manera. Teniendo en cuenta que éste está constantemente expuesto a cambios y que, si hay algo en él que no me tiene conforme, sólo debo trabajar para mejorarlo hasta que me sienta a gusto.

¿Qué desayunas normalmente?

Amo el café de grano. No puedo evitar tomarme un gran tazón en la mañana, pero trato de compensarlo con unas tostadas de pan integral con huevo y frutas, que me ayudan a estar a full todo el día.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Las frutas son esenciales para mantenerme enérgica y despierta. La palta, el huevo y el pescado me ayudan a mantener un cuerpo sano y firme.

Actividad deportiva favorita

¡Caminar! Siento que me da ánimo, me mantiene activa y reflexiva. Me encanta ponerme mis audífonos, inspirarme y batir mi propio récord caminando todos los días. Además, siempre subo la escalera del metro, evitando la eléctrica o los ascensores. Eso me ayuda a combatir la flacidez y tener glúteos firmes.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche

Tener una buena hidratación durante el día y, para disimular las ojeras, me aplico una bolsita de té de manzanilla tibia.

¿Cómo es tu rutina de

maquillaje?

Primero, lavo muy bien mi cara con un jabón para piel sensible y la hidrato con una cremita especial para piel grasa sin aceite. Luego, me aplico un primer para corregir las imperfecciones naturales y uso un poquito de corrector con unas gotitas de base. Para finalizar, maquillo mis labios de un color mate intenso que le dé vida a mi rostro.

¿Cómo cuidas tu piel?

Hay tres cosas que son indispensables: exfoliar, hidratar y la higiene. Trato siempre llevar un balance entre lo natural y productos que el mercado ofrece.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Con mascarillas de palta, huevo, macadamia y mucho bálsamo hidratante. Uso shampoo sin sal y corto las puntas cada tres meses.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

La cúrcuma es maravillosa para aclarar las manchas. Aplíquenla mezclada con zumo de limón y miel.

¿Secreto de belleza heredado?

Para las arrugas me hago masajes en el rostro. Siempre es bueno regalonear la carita y estimularla.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

No hidratar mi piel antes de maquillarme, la destruía, la mataba. Por favor, hidraten siempre la piel. ¡Provocará un gran cambio!

