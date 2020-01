Coté López rompe el misterio: reveló el nombre y detalles de su marca de ropa

View this post on Instagram

BE ACTIVE!!!!! Así se llama mi línea de ropa deportiva urbanaaaaa 😊😍!!!! Este es el proyecto en el que llevo trabajando muuuucho ya les había adelantado algo !!!!!🥰😊 pero bueno … ahora ya no es solo un proyecto 😍 ahora es un HECHO !!!!! Es para Uds…, de verdad me inspiré en sus ideas Y en todas las mujeres que tenemos que atravesar diferentes situaciones en el día,en todas las edades también para que andemos cómodas pero además lindas!! sin perder el estilo 😎y sin andar disfrazadas hajaja 😍me preocupé de trabajar cada talla con mucha dedicación y así gracias a sus mensajes además llegué hasta la XXL🤗 ❤️porque todas somos Bellas❤️✨ pd : ¿ por qué el nombre ? Be significa estar o ser … y active significa activo… que para mi es esencial , estar en movimiento es el secreto para avanzar ! OS AMO Y ADORO 🤗 pronto les contaré donde se venderá 😁 si les cuento el final de la película no tiene graaaaacia pue jajajaj @beactivecl