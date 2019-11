"Te Quiero Ver Bella", un concurso de amor propio para ecuatorianas

Nueva Mujer y Farmaenlace te traen el súper concurso "Te Quiero Ver Bella" para ganar interesantes premios y de tu cuidado integral de belleza.

Recordemos que no se trata únicamente de ser bonita sino que te mires al espejo y que te encante quién eres, de eso se trata la belleza integral de cada mujer. ¡Tú lo eres!

¿Cómo participar?

1. Llena el formulario a continuación para participar. Aquí debes registrar tus datos correctamente y adjuntar el N° de factura de la compra de productos de belleza o dermo (tratamiento de piel) que hayas realizado en farmacias Medicity.

2. El concurso es válido en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los datos son confidenciales.

3. Para seleccionar a los ganadores se hará a través de un consejo editorial, no mediante votos.

PREMIOS

4. Serán 3 ganadores (Uno en Quito, uno en Guayaquil, y otro en Cuenca).

El ganador se hará acreedor de $ 1000 en premios:

– 1 canasta de productos dermo por $ 200

– 1 kit de maquillaje por $ 100

– 1 clase de auto maquillaje por $ 100

– 6 limpiezas faciales por $ 200

– 1 outfit de Etafashion por $ 150

– 1 sesión de fotos en la revista Nueva Mujer por $ 200

5. Las fotos serán tomadas en nuestras sedes base en Quito, Cuenca o Guayaquil. (Diario Metro y Nueva Mujer no correrá con gastos de movilización y hospedaje).

6. El uso de las fotos es exclusivo para contenidos que generé DIARIO METRO y NUEVA MUJER Y NOSOTRAS.

7. La sesión de fotografía se hará previa cita. En caso de que la persona ganadora no esté disponible para el día y hora señalados, se tomará en cuenta a otra particpante que haya completado los requisitos. (Un representante de NUEVA MUJER llamará a confirmar la asistencia de los participantes con 24 horas de anticipación).

8. Si la concursante es menor de edad tiene que tener permiso de sus padres, todos deben tener consentimiento del uso de la imagen de la foto.

9. Para hacer parte de esta actividad, las participantes deben ingresar sus datos y cumplir con todos los requisitos.

10. Participar en la dinámica implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones establecidas en el reglamento, página web y correo electrónico.

FECHAS

11. Esta actividad estará al aire desde el 18 de noviembre al 20 de diciembre del 2019.

12. En el concurso no podrán participar los empleados de Farmaenlace, Sistemas GUIA SA GUIASA- DIARIO METRO. En caso de participar y ganar, la persona quedará anulada inmediatamente y se premiará a la participante siguiente, o si es el caso se realizará un nuevo sorteo.

14. Farmaenlace y Diario Metro – Nueva Mujer, tiene el derecho de anular o descalificar cualquier material que considere no cumpla con las reglas del concurso. Así mismo, procederá con el material que no tenga relación con la mecánica de la actividad, que considere no apto o que atente contra los valores de la marca.