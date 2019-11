Cinco originales propuestas del Latin American Fashion Summit 2019

Si bien hay un auge de cierta estética tropical y evocadora de la elegancia del pasado en Latinoamérica, pero en claves contemporáneas hay propuestas que en la región destacan por tomar esos elementos y darles otras interpretaciones de forma o storytelling. Y en el Latin American Fashion Summit 2019 algunas de ellas no sólo exhibieron su propuesta y la internacionalizaron (estuvieron varios compradores de tiendas multimarca no sólo de la región), también dan un pulso general de cómo nuestra estética puede adquirir otros derroteros.

Mayorga

Fundada por la barranquillera Adriana Arciniegas, esta marca de accesorios renueva la tradición artesanal del país (trabaja con artesanos de Atlántico, Pasto y Risaralda) con otros elementos de hechura como el brillo, la exploración de texturas y lo pop en clave de sofisticacion. "La idea es rescatar la tradición artesanal con elementos del arte contemporáneo." La idea es crear un interés actual a través de la estética para mantener viva la tradición ", le cuenta a Publimetro la diseñadora, que ya lleva con la marca dos años.

Instagram : @mayorgashop

Boho Hunter

Si bien hay también un Boom de tiendas multimarca de propuestas premium si de moda latina se trata, en Estados Unidos más allá de Nueva York había una demanda que no estaba cubierta. Por eso la tienda Boho Hunter está especializada en encontrar propuestas de todos los rangos, pero con piezas diferenciadas. "Lo que gusta de la moda latina es que son piezas que no se ven en otros lados. Los boleros, el colorido. Nos enfocamos en resortwear, pero también tenemos ready to wear. El 80 por ciento de las marcas son colombianas", le dice a Publimetro Carlos Gamus, uno de los socios de la marca.

Instagram : @bohohunter

Franca The Label

Creada por la peruana Francesca Isola, la marca se enfoca en piezas de resortwear, pero con toques manuales y trabajó de texturas y siluetas más allá de la feminidad romántica y casi que automática de un vestido de boleros. Lo suyo es la fluidez y la innovación con toques sutiles. " La idea es reinterpretar un material top como el algodón Pima y convertirlo en piezas femeninas y casuales con un toque de diferenciación. Tenemos trabajo manual y hacemos nuestros estampados. Trabajamos con artesanos locales" le cuenta a Publimetro Isola, quien vino al Lafs 2019 por primera vez para internacionalizar la marca.

Instsgram: @francathelabel

Lula Mena

Esta marca salvadoreña trabaja con mujeres vulnerables y sus accesorios, si bien rescatan patrones comunes en la región como pompones, Flores y accesorios statement, estos están trabajados con otros materiales y con sugerentes gamas neutras de colores, que hacen que las piezas hablen por si solas. La misión de Lula, que ha vivido de cerca las desigualdades de su país, es aprender de las artesanas pero a su vez, rescatar su patrimonio cultural y darles a ellas un negocio que sea rentable y justo. Ella ya ha sido premiada por su labor, exporta a varios países y ha tenido presencia en red carpets como la de Cannes y eventos como los Oscar, entre otros.

Instagram : @lula_mena

Kris Goyri

Uno de los más talentosos diseñadores mexicanos de la actualidad. Si bien comparte claves de feminidad latina como la insinuación de la piel, lo suyo es experimentar con contrastes de colores, con la inspiración retro (su resort 2017 fue el viejo Acapulco), con una sensualidad dinámica. También se va más allá de lo artesanal al reinterpretar desde el arte conceptual y geométrico símbolos de su país. Limpio y mínimalista, lo que da cuenta de su versatilidad, no se va por las fórmulas fáciles del drama sartorial para impactar.

Instagram : @krisgoyri