Estos looks de moda te harán brillar en estas Fiestas de Quito

Arrancan las esperadas Fiestas de Quito y como buena Chulla Quiteña siempre quieres lucirte ante el mundo, para ello debes tener en cuenta estas exclusivas recomendaciones a la hora de aceptar una invitación. Estas son las recomendaciones que te da nuestro personal shopper Sir. Patricio Nieto

Recuerda que tu vestuario debe hablar muy bien de ti porque no es lo mismo ir a un evento de gala que subirte en una chiva, para ello ten en cuenta lo siguiente:

Ocasión

Hora

Tipo de cuerpo

Textiles de acuerdo al evento

Accesorios

Para muchas personas el estilo de cada quien toma un factor determinante a la hora de escoger un atuendo. Por demás, la comodidad para la persona es sumamente importante ya que sintiéndose cómoda podrá proyectar seguridad.

Eventos durante el día

Como todos saben el clima de Quito es como el efecto del vino, ¡impredecible! Así que no dudes en usar unos pantalones ajustados o de corte recto, una blusa tipo camisera, blusa estampada, combinadas con una blazer o un cardigan.

Si lo tuyo son los vestidos, puedes llevarlos con unos leggins por debajo, esto le resta formalidad y te brinda comodidad. Zapatos de tacón no muy altos o sandalias flats se convertirán en tus mejores aliadas, no olvides, si el clima ayuda, llevar contigo gafas de sol, aretes grandes y no puede faltar tu maxi cartera.

Si eres de cabello largo, te recomiendo recoger el pelo tipo “messy look” o con una cola de caballo así podrías estar largas horas sin perder tu estilo. ¡Ah! No abuses de tu maquillaje.

Por la tarde o noche

Si asistirás a un concierto ve lo más confortable posible y los jeans son lo mejor, a esto súmale unas botas cómodas o maxi botas, un buso cuello de cisne, una chaqueta de cuero o un poncho chic. Este mismo look aplica para toda quiteña que no se pierde de una chiva.

Para eventos más formales es mejor “insinuar que enseñar” y si mantenemos esa premisa, opta por un elegante escote en la espalda, en un En la tendencia 2017, la faldas largas que te dan un efecto de vestido largo se apuesta combinándolas en dos tonos: lisos o liso por arriba y estampada la falda.

Los vestidos en pedrería y flecos también están permitidos en estas fabulosas Fiestas de Quito.