¡Un anillo para cada ocasión! Este es el significado de estas alianzas entre parejas y amigos

Los anillos son los accesorios más apreciados, sobre todo por las mujeres. A pesar de su significado, muchas personas desconocen el significado de estas alianzas y lo que representa para la otra persona.

A continuación les compartimos el significado de tres anillos, que pueden ser utilizados por parejas y por amigos.

Anillo de Promesa

Si tu relación va de 'viento en popa', pero aun consideran que es muy temprano para comprometerse, entonces este es el anillo perfecto.

Por lo general, los anillos de promesas se caracterizan por ser sencillos, delicados, de colores como: el plateado o el rosa. Pueden incluir una piedra blanca. Pero si sabes que habrá un mejor color para ese anillo, entonces podrías buscar cualquier otra alternativa.

El significado de este anillo está relacionado con:

Primero: Amor puro

Segundo: Entrega

Tercero: Fidelidad

También es utilizado entre amigos, para pactar una amistad eterna. El significado de amor puro puede relacionarse a una excelente amistad y que posiblemente, deba pasar por una separación.

Anillo de la Eternidad

A través de una encuesta realizada en el 2009, las parejas que nunca se casaron por el civil o lo eclesiástico, han sellado su amor o su relación con una alianza. El cual, es el encargado de mantener juntos a la pareja, a pesar de los años.

Es considerado además, como el anillo de la eternidad o la alianza para que "siempre estemos juntos". Es utilizado también como símbolo para las parejas que pronto enviudarán, como una muestra de cariño y sobre todo de recuerdo, cuando esa persona ya pronto ya no estará físicamente.

El significado del anillo de la eternidad tiene relación con:

Primero: Lealtad

Segundo: Compromiso

Tercero: Amor eterno

Quienes regalen este anillo deben tener en cuenta, que quienes tengan esta alianza deberán luchar día a día, segundo a segundo, por no separarse, por no terminar su relación y sobre todo por no permitir, que el amor acabe.

Anillo de Compromiso

A pesar de que muchas personas consideran que el anillo de compromiso es el encargado de formalizar una relación; este también puede ser utilizado por parejas que deben separarse o vivirán una relación a distancia.

Y con esta alianza pretenden recordarse el uno al otro, hasta que vuelvan a estar juntos.

Por lo general, este anillo es de plata, oro u oro blanco. El tradicional de matrimonio lleva al menos una piedra en el centro.

Los demás pueden o no tener piedras, lo importante es el valor que representen y como lo lleve cada persona. Los llanos son los más escogidos para esos amores lejanos.

El significado del anillo de la eternidad tiene relación con:

Primero: promeso

Segundo: compromiso

Tercero: Esfuerzo

Cuarto: Fidelidad

Ya lo sabes, si estas pensando en regalar un anillo deberías tener en cuenta estos significados, para que el pacto entre tu pareja o amigo/a pueda fortalecerse con el tiempo y sobre todo, pueda quedar plasmado en esa joya.

