Conoce los secretos de belleza de la influencer y bloguera Emily Pérez

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

¡Siempre me he amado tal cual soy! Mi mamá me enseñó a quererme y confiar en mi belleza, sobre todo, la del corazón.

¿Qué desayunas normalmente?

Me encanta empezar el día con cereal de hojuelas de maíz y leche descremada.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Me encanta el yogur de frutas light. Sobre todo, si es de mix de berries.

Actividad deportiva favorita

¡Me encanta bailar! La zumba y otras clases de baile son mi deporte favorito, porque me divierten y, al mismo tiempo, quemo muchas calorías.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Hidratar el rostro con un mist facial hace que la piel se vea más luminosa. Esos días prefiero usar un labial de un color fuerte, rojo, por ejemplo, para desviar la atención de mis ojos, que es la parte donde más se nota el cansancio.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Nunca me falta la máscara de pestañas waterproof para dar volumen, y un buen labial rojo mate, tanto para el día como para la noche.

¿Cómo cuidas tu piel?

Desde hace un tiempo, hago la rutina coreana de los diez pasos y mi piel es otra. La hidrato muchísimo utilizando sérum a base de agua y cremas ligeras con textura gel. Mi mejor secreto es utilizar bloqueador solar siempre. Lo más importante es reaplicarlo varias veces durante el día, así evito manchas y prevengo arrugas tempranas.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Trato de lavarlo día por medio y utilizo diferentes aceites en las puntas antes de dormir.Por ejemplo, aceite de argán que nutre mucho.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Tomar mucha agua. A veces se nos olvida con tantas cosas, pero me obligo a hacerlo.

¿Secreto de belleza heredado?

Desaparecer las ojeras oscuras e hidratar muy bien el contorno de ojos con la crema en lata de Nivea, la típica azul. Mi abuela lo hacía, mi mamá lo aprendió y yo lo heredé. Es mi secreto de belleza para las noches antes de dormir.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

¡Tengo dos! El primero, lavar mi rostro con agua después de usar agua micelar. Desde que lo hago, mi piel está muy suave, poco sensible y menos reactiva. El segundo, usar unas gotitas de aceite de jojoba o escualeno en las noches después del sérum de agua. Mi piel está más luminosa, hidratada y sin exceso de grasa.

