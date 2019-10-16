'Brushlight', la técnica que promete darle brillo a tu cabello sin decolorarlo por completo
Lucirás fabulosa con este efecto.
Si quieres cambiar de look, pero eres de las que no quiere decolorar su cabello por completo, para no maltratarlo, o simplemente para conservar tu tono, una nueva técnica ha llegado para lograr ese look ideal.
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#brushlight ✨ Brushlight, bizim patentini aldığımız özel fırça tasarımımızın ismi. Bu fırça ile yaptığımız açıklı/koyulu geçişleri olan boyamalara da yine Brushlight diyoruz. Brushlight fırça, hem köklerden ortalara doğru boyayı doğal geçişlerle taşımak, hem de saçın doğal rengine, 2 tona kadar sanki güneşten açılmışçasına natürel highlight’lar vermek için ideal. Bu uygulama bizim ünümüzü başka bir noktaya taşıdı. Çünkü hangi saçı ne kadar açmamız gerekiyor, ne sıklıkla highlightlar verilmeli kişiye göre üzerinde ince hesaplamalar yaptıktan sonra uygulamaya geçiyoruz. Bu hesaplamalarda yüz şeklinin, ten renginin, saçın kalınlığının, gürlüğünün ve dalgasının önemli rolü oluyor. . . . @ahmetcobain @garagecaddebostan #blonde#haircut #hairstyle #hair #olaplex #ombrehair #babylight #blondehair #sunkissedbalayage #hairpainters #summerhair #sombre #bebeksarısı #balayageartists #americansalon #besthair #beachyhair #sexyhair #beachblonde #behindthechair #hairbesties #mustafaserdarbekereci #myfavorite #ombre #wellahair #americansalon #ashblonde
Se trata del 'Brushlight', un nuevo efecto que ha llegado para darle brillo a tu melena y hacerla lucir impactante, pero de manera sutil.
En qué consiste el efecto Brushlight
Esta técnica consiste en dar reflejos naturales a tu tono de pelo, dándote un look muy natural, pero que te hará lucir espectacular.
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Bobhaircut and brushlight’s . . . @miknatisbyservet @bysrvt . . . Dogal renklerde uyguladgimiz brushlight teknigi ortalama 15 daikika surmektedir ve boya kullanmadigimiz icin renk acikmasi olmadan uzun sure kullanabilirsiniz⭐️⭐️⭐️ . . . #ombre #ombresaç #ombrehair #kumralgriombre #küllüsarı #kullukumral #küllübej #longbob #longhairstyles #longhaircut #brushlight #pigmentasyon #erenköykuaför #kadikoykuafor #miknatisbyservet #bysrvt #
Además, te permitirá conservar tus raíces, ya que solo se aplica de la mitad hacia abajo, dándole más brillo y luz a las puntas, logrando un impactante efecto como si tuvieras el sol brillando en tu melena.
Lo mejor del Brushlight es que le va bien tanto a morenas como a rubias, y no requiere de tanto mantenimiento como otros efectos, y de igual manera lucirás fabulosa.
Sin duda es una de las mejores opciones que existen actualmente para cambiar tu imagen, si quieres que sea algo sutil que no requiera tantos cuidados y que además te permita conservar tus raíces, así que atrévete y prueba el Brushlight.
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#freelights 💫👍 . Nasıl yorumlarınız ?…. . . . #btc #lorealpro @lorealpro @lorealakademi ✨✨#behindthechair#cosmoprofbeauty#modernsalon#fashionarttut#makeupcoach#fun_tutorial#howtodohair#hairfeed#amerikansalon#hairstyles#hairarttut#glamvids#hairvideos #hairvideos #peinadosvideos #inspirehairstyles #turorialesvideos #styleartists #hairvideo #wakeupandmakeup #videosfashions #ideiasparameninas #videosfashions #makeupcoach #fashionarttut #modernsalon #hudabeauty