'Brushlight', la técnica que promete darle brillo a tu cabello sin decolorarlo por completo

Si quieres cambiar de look, pero eres de las que no quiere decolorar su cabello por completo, para no maltratarlo, o simplemente para conservar tu tono, una nueva técnica ha llegado para lograr ese look ideal.

Se trata del 'Brushlight', un nuevo efecto que ha llegado para darle brillo a tu melena y hacerla lucir impactante, pero de manera sutil.

En qué consiste el efecto Brushlight

Esta técnica consiste en dar reflejos naturales a tu tono de pelo, dándote un look muy natural, pero que te hará lucir espectacular.

Además, te permitirá conservar tus raíces, ya que solo se aplica de la mitad hacia abajo, dándole más brillo y luz a las puntas, logrando un impactante efecto como si tuvieras el sol brillando en tu melena.

Lo mejor del Brushlight es que le va bien tanto a morenas como a rubias, y no requiere de tanto mantenimiento como otros efectos, y de igual manera lucirás fabulosa.

Sin duda es una de las mejores opciones que existen actualmente para cambiar tu imagen, si quieres que sea algo sutil que no requiera tantos cuidados y que además te permita conservar tus raíces, así que atrévete y prueba el Brushlight.

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