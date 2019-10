Gelish beige: 5 ideas que te inspirarán

Si quieres un estilo de uñas delicado y que te sirva para estar preparada ante cualquier tipo de ocasión o evento, puedes probar con el gelish beige.

¿Qué es el gelish? Se trata de un esmalte de uñas en gel. “Se aplica como esmalte, pero funciona como gel dando como resultado una excelente durabilidad, no se descama el color, no se raya y no pierde su brillo original. Es una fórmula única que dura hasta 21 días en las uñas naturales, acrílicas y de gel”, explica al respecto el portal Sally.

Así que si tus días son muy agitados y siempre terminas con las uñas estropeadas dos días después de hacerte el manicure, las uñas de gelish beige son ideales para tu estilo de vida porque se conservan por mucho tiempo.

Uñas: imágenes de gelish en beige que te inspirarán

Es un estilo de uñas natural que puedes complementar y resaltar con tonos brillantes como el dorado.

Las aplicaciones de cristales en las uñas también son una opción si eres fanática del brillo.

Puedes llevar tus manos totalmente con un tono nude que combine con todo lo que te pongas en la semana.

El rosa pastel es un tono que le dará un toque delicado y femenino a tus uñas de gelish beige.

Si tus uñas son más largas, puedes igualmente aplicar el gelish beige y lucir fabulosa.

