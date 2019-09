Estas son las tinturas de fantasía que serán tendencia esta temporada

No hay nada más renovador que una ida a la peluquería. No vamos sólo por estética, sino que, también, en búsqueda de un momento relajante, liberador, exclusivo para nosotras. El pelo es un ítem importante en las rutinas de belleza, porque es parte de nuestra identidad.

Hay una técnica que se ha ganado un espacio en los centros de belleza, y, probablemente, ya se la viste a más de alguna celebridad en Instagram. Son los colores de fantasía, que conquistan cada vez más a mujeres que buscan un tono alegre y fuera de lo común.En este período de transición a la primavera, a muchas nos dan ganas de un cambio de look radical. Si estás buscando una alternativa original para teñirte el cabello, toma nota de los tonos que serán tendencia en los próximos meses, según tres expertos en color.

¿Tienes ganas de probar con un color distinto? Las opciones son muchas: rosado, azul, rojo, rubio platinado. “Esta temporada se vienen los tonos cobres y colores de fantasía, como los amarillos para las más osadas. Platinados y toda la gama de rosados son clásicos que nunca pasan de moda”, dice Luisina Solís, peluquera de Solo para Muñecas (@soloparamunecas).

El procedimiento para el cambio de color dura alrededor de tres horas y es muy importante que lo realicen profesionales, ya que, en la mayoría de los casos, el pelo se debe decolorar. “Tomamos los resguardos de usar tratamientos adicionales que nos ayuden a no dañar tanto el pelo. La misión que tiene el decolorante es extraer el pigmento”, explica Juan Cáceres, experto de La Banqueta Peluquería (@labanqueta).

Luego se aplica un tonalizante, que es una tintura sin amoníaco, para obtener el color deseado. “Los tonos fantasía son 100% naturales, eso significa que su duración es menor a la de una permanente (con amoníaco). Si se siguen cuidados previos, como masajes mensuales y cortes de punta semestrales, no desgasta el cabello”, advierte Luna, dueña de la peluquería Luna Coiffure (@lunacoiffure).

Elige tu color

Desde Luna Coiffure, invitan a jugar con el tono que más te guste y a atreverse a combinarlos. Su política es que el color de pelo es actitud. “Con la llegada de la primavera, los colores cálidos, como el cobre y rojo, son perfectos y vibrantes, sin embargo, mezclar colores es válido, ya que el sol hará que brillen y se potencien”, dice Luna. “Siempre estaremos dispuestas a ayudar en el tema del visagismo del rostro y daremos ideas, pero si el color lo llevas con actitud, te aseguro que se verá genial”, agrega. La peluquería está ubicada en Avenida Italia 1337, Providencia, y los precios, para este tipo de trabajo, parten en los 35.000 pesos.

La peluquera Luisina Solís, de Solo para Muñecas, recomienda elegir tonos cálidos, porque tienen la virtud de iluminar el rostro. “Mi consejo es jugar con la intensidad de los colores más allá del tono. Por ejemplo, las pieles muy claras con colores intensos para generar contrastes. Las pieles morenas tienen la suerte de poder usar casi todos. El gris hay que utilizarlo con precaución, ya que vuelve más opaca la piel”, explica. Este centro de belleza se encuentra en General Flores 102, Providencia.

Para Juan Cáceres, de La Banqueta Peluquería, la idea es lograr que todo se vea armónico. “Mi recomendación va a depender de la piel y el color de ojos. Nuestras clientas buscan que los colores sean naturales. Si una persona es morena, por ejemplo, siempre se recomienda que los colores sean dentro de una tonalidad cálida, como marrones, miel o chocolate”, dice. Esta peluquería se encuentra en Presidente Riesco 3160, Las Condes, y los precios para color parten desde los 60.000 pesos, dependiendo del largo del pelo.

Cuidados posteriores

Seguro te estarás preguntando sobre los efectos que tiene este procedimiento y las mantenciones que requiere en los meses siguientes. Los tres expertos coinciden en que no es difícil cuidarlo, siempre que se tomen ciertos resguardos.

“Todos los pelos tratados químicamente cambian su estructura natural, por lo que es ciento por ciento necesario mantener una rutina diaria de cuidado en casa con productos profesionales. Hay que evitar el agua muy caliente, lavar el pelo muy seguido y hay que usar productos sin sal ni sulfatos porque barren el color. Realizarse masajes semanales con productos para hidratar y la visita a la peluquería para retocar el color cada dos o tres meses”, sugiere Luisina.

“Al entrar al mundo de los colores de fantasía, debes tener en cuenta que te comprometes a hacer un gasto fijo mensual para no tener el cabello descuidado. Hay colores que puedes retocar de manera casera, sin embargo, recomendamos asistir al salón cada mes y medio como mínimo”, agrega Luna.

Un masaje al mes tampoco es suficiente. “Tienes que tomar en cuenta que el color va de la mano de cuidado y de mantención, porque si te haces un cambio, no te va a durar para siempre. Necesita hidratación y reconstrucción. Lo que nosotros recomendamos es ocupar un shampoo que no tenga sulfato para que el color no se desprenda tan rápido, realizarse masajes o comprar una buena máscara de tratamiento y hacerse masajes en la casa”, finaliza Juan.

