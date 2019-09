Las zapatillas están de moda (no es novedad), pero estas son las verdaderas tendencias de la temporada

Sabemos que amas este calzado tanto como nosotras. Son prácticas, versátiles y su uso se extiende más allá del gimnasio. Si antes sólo las usabas para hacer deporte, hoy no existe nada más cool que combinar un look urbano con unas zapatillas.

Definitivamente, se transformaron en objeto de deseo de la industria de la moda. Las grandes marcas pelean por quién tendrá el modelo más vendido de la temporada y las influencers se la juegan mostrando en Instagram cómo lucen sus espectaculares outfits combinados con su par favorito.

¿Por qué nos encantan? Son cómodas, combinan con todo y podemos caminar todo el día sin que nos duelan los pies. Atrás quedaron esos momentos de sufrimiento por los tacos de aguja. Las zapatillas dejaron de ser un accesorio informal, para convertirse en un calzado lleno de estilo y para cualquier ocasión.

Deportivas, urbanas, de tela, con plataforma, la variedad es infinita. Conversamos con Eugenia Lemos (@eugenialemosok), conductora del programa Cazadores de tendencias, de Mega Plus, quien reveló cuáles son sus modelos favoritos para la temporada.

ANIMAL PRINT

Este año los estampados se apoderaron de todo, y también de los zapatos. El animal print revivió en todas sus formas y se impuso en todas las colecciones, destacando, entre ellos, el estampado de serpiente. Entre los últimos lanzamientos de zapatillas, encontramos las de plataforma lisa y animal print en tonos tierra, grises y negros. Si quieres un look arriesgado y llamativo, atrévete con un par de éstas.

Las mejores marcas han apostado por el print de inspiración animal, reinventándolo con nuevos tonos y formas: leopardo rojo, cebra de colores, pitón verde con negro. Los veremos no sólo en los colores propios de los animales, sino que también con combinaciones de fantasía y distintas texturas.

TIPO ALPARGATAS

No hay nada más cómodo que las zapatillas sin cordones. Fáciles de poner, súper combinables y perfectas para los días de más calor. Las alpargatas son un calzado súper tradicional que se ha popularizado en las últimas temporadas y que se adapta a todos los estilos. De la mano de firmas de alta gama, como Valentino, Chanel o Louis Vuitton, han subido a las pasarelas de los mejores desfiles para imponerse como tendencia. Hoy las encontramos en miles de marcas y se adaptan al bolsillo de todas.

Aunque en su esencia estos zapatos son de espíritu sencillo y sin pretensiones, ahora los veremos reinterpretados con aplicaciones más sofisticadas. Bordados, tejidos con encajes, mostacillas o metalizados. “Ya se usaron el año pasado sin cordones y éste vienen con mucho brillo, lentejuelas, aplicaciones de piedritas y todo lo que es el glam”, dice Eugenia Lemos.

MONSTER

Son tan llamativas que probablemente ya las has visto. Aunque estéticamente te pueden parecer excesivas y extremas, justamente, esa es la idea de estas zapatillas: extravagancia absoluta. Su diseño recuerda los años 90, cuando las Spice Girls pusieron de moda las plataformas. Las décadas anteriores han influenciado fuertemente las tendencias que vemos, con una nostalgia hacia el pasado. Cómo olvidar a Britney Spears a principios del 2000 con sus Skechers Energy, modelo que se popularizó rápidamente y puso a la marca estadounidense en el centro de atención.

También conocidas como ugly (feas) o chunky (gruesas), se reinventan con una silueta exagerada y de gran volumen que no pasa inadvertida. “Vuelve la tendencia de las zapatillas monster, las que son hiper altas. Ya están en todos lados. Para mí lo ideal es tener unas blancas, pero vienen en todos los colores, en animal print y en charol. Son geniales para las chicas bajitas, porque te alargan, tienen una especie de taco y son súper cómodas. Las puedes usar con shorts, pantalones y también con faldita al estilo Spice Girls”, recomienda Eugenia.

BLANCAS

Todas tuvimos alguna vez un par de zapatillas blancas. Si en décadas anteriores no fueron lo más ondero que te podías poner y limitabas su uso sólo al deporte escolar, es hora de que les des una oportunidad. Quienes saben de moda aseguran que seguirán su reinado. Incluso, fueron las escogidas por la reina Letizia en una aparición pública hace algunos días, quien lució un cómodo calzado blanco, desafiando el código de vestuario de la realeza. “La zapatilla blanca no puede faltarte jamás, sea cual sea la marca. Se puede usar con vestido, pantalones, jeans, camisas. Ya las he visto hasta de charol y de gamuza”, asegura la animadora de Glamorama. Este calzado es ideal para completar una tenida compuesta por prendas básicas, como una blusa estampada y jeans. Las encuentras en distintas marcas y en todos los precios.

Copia algunas ideas

Te recomendamos en video