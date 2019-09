3 beneficios del colágeno hidrolizado para tu piel y salud en general

El colágeno es una proteína que constituye el 30% del contenido de proteínas del cuerpo humano, por lo que es importante para el bienestar de nuestro organismo. De hecho, se encuentra fundamentalmente en áreas como tendones, huesos, piel y cartílago.

Pero ahora se popularizó además el consumo de colágeno hidrolizado. “Es una forma procesada de colágeno que se obtiene al descomponer las fibras de colágeno utilizando calor o soluciones cáusticas. Contiene 20 aminoácidos diferentes, incluidos 8 de los 9 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales no se pueden crear en el cuerpo humano, lo que significa que la única forma en que nuestros cuerpos pueden adquirirlos es a través de la ingestión”, explica al respecto el portal Essen Nutrition.

Para qué sirve el colágeno hidrolizado: beneficios

Retrasa el envejecimiento de la piel

El proceso de envejecimiento de la piel introduce alteraciones visibles como arrugas, deshidratación y flojedad. Se sabe que hábitos como fumar, beber alcohol e incluso el estrés o la falta de sueño aceleran el proceso de envejecimiento de la piel.

El colágeno hidrolizado es un conocido defensor de una piel más sana y suave. De hecho, se realizó un estudio clínico en 2012, en el que participaron 26 mujeres con piel de daño leve a moderado. En el transcurso de 12 semanas, los sujetos ingirieron colágeno hidrolizado diariamente, y fueron monitoreados en busca de indicios de un aumento o disminución de la sequedad / descamación de la piel, líneas finas y arrugas. Los resultados del estudio mostraron una disminución significativa en las líneas finas y arrugas, así como un aumento promedio de 8% en la hidratación de la capa más externa de su piel, de acuerdo al Centro Nacional de Información Biotecnológica de EEUU.

Apoya el crecimiento muscular y fortalece las articulaciones

El uso de colágeno hidrolizado no solo es beneficioso para aliviar el dolor articular y muscular, sino que también se muestra que es un preventivo efectivo para tales problemas.

“Los aminoácidos de cadena ramificada, que están contenidos en el colágeno hidrolizado, mejoran la síntesis de proteínas del cuerpo al tiempo que aumentan la capacidad de síntesis de proteínas. Estos efectos combinados resultan en ganancias tanto para la masa muscular como para la generación”, explicó un estudio publicado en la revista Current Medical Research and Opinion.

Además, los ensayos clínicos han demostrado que los suplementos dietéticos de colágeno hidrolizado ayudan a los atletas con dolor en las articulaciones y reducen el riesgo de deterioro de las mismas.

Para perder peso

El colágeno hidrolizado se ha utilizado en barras energéticas porque ayuda a controlar el apetito. Si bien los productos que contienen colágeno no deberían ser tu única fuente de nutrición, pueden ayudarte a no comer entre comidas y a quemar el exceso de grasa cuando se combina con el ejercicio. Si bien no se han realizado estudios clínicos para respaldar o negar las afirmaciones de pérdida de peso del colágeno hidrolizado solo, muchos médicos están de acuerdo en que proporciona una proteína utilizable que respalda las funciones del cuerpo y le brinda la energía necesaria para apoyarlo durante todo el día.

