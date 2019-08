Jamás uses estos colores de vestido si te invitan a una boda

La gente ve las bodas como una oportunidad para vestirse y verse lo mejor posible. La ropa de los invitados debe ser apropiada para una ocasión que es, en esencia, una ceremonia seria, y también a menudo una que se lleva a cabo en un lugar de culto.

Sí, las bodas suelen ser algo muy divertido y que todos quieren recordar sin embargo, cuandoe res invitada debes tener mucho cuidado al elegir el color de tu vestido porque resulta que hay algunos que por anda en el mundo debes llevar.

Aquí hay una lista de colores que no puedes usar para una boda, y algunos debes pensarlo dos veces antes de ponerte.

Blanco

El blanco sigue siendo el color más simbólico en las bodas. Es EL color de la novia, o al menos de un 80% de ellas y por supuesto no quieres quitarle protagonismo. Incluso si no es la intención, un invitado vestido de blanco puede verse como un intento de eclipsar a la novia, y eso definitivamente es un NO.

Marfil

Marfil, blanquecino, crema, cáscara de huevo, vainilla, hueso: llámalo como quieras. Aunque no es blanco precisamente, se acerca bastante y puede ser un tono confuso así que no lo uses. Algunas novias incluso recurren a este tono para salir del tradicional vestido blanco, sin ser demasiado escandalosas. También procura alejarte de cualquier decoración o patrón floral o de rayas que tenga blanco o este tono.

Cuidado con estos tonos:

Champán u oro

En los últimos años, los vestidos de novia color champán y dorado se han convertido en una tendencia. Si asistes a la boda de una novia que es del tipo moderno, debes saber que podría optar por un vestido que sea más dorado que blanco. Para mantenerte segura, recomendamos evitar los conjuntos predominantemente dorados o de color champán.

Pasteles súper claros

Por lo general, los tonos pastel no solo se consideran apropiados, sino que se recomiendan en la vestimenta de los invitados, especialmente para la primavera. Sin embargo, es muy fácil caer en tonos que se ven ven blancos o marfil en las fotos, y no es genial. Si estás pensando en un look de rubor o menta pálido para una boda, intenta fotografiar el conjunto a la luz del sol. Si conservas un tono rosado o verde, está bien usarlo. Si se ve blanco, omítelo.

Metálicos demasiado brillantes

Si asistes a una boda informal o diurna, evita usar conjuntos con demasiados exagerados o con destellos. Similar al uso de blanco, se verá como si estuvieses tratando de robar el centro de atención. Sin embargo, si la boda es formal o de gala, los vestidos brillantes generalmente están bien, simplemente no te excedas y no lleves algo que pueda interpretarse como un vestido de novia.

Color del vestido de dama de honor

Si no eres una dama de honor, usar el mismo color que el cortejo puede hacerte parecer parte de ellas. Si conoces bien a la novia o una de las damas de honor, no dudes en preguntar qué color llevarán puesto para que lo descartes en tu elección de vestido. Pero, ¿y si no conoces a la novia ni a ninguna de las damas de honor? Utiliza la invitación de la boda como una guía. No es garantía absoluta pero por lo general, una invitación está diseñada para combinar con la paleta de colores de una boda, por lo que si ves un color destacado en la invitación, no lo uses.

