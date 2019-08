Moda y Bicentenario: los países andinos construyen su identidad global

View this post on Instagram

𝐕 𝐈 𝐑 𝐆 𝐈 𝐋 𝐈 𝐎 𝐌 𝐀 𝐃 𝐈 𝐍 𝐀 𝐇 . autumn winter 2020 . . . . . . #desfilebicentenarioboyaca @contactobasicomodelmgmt @gobboyaca Produccion General @fernandohurtadovellojin @contactobasicomodelmgmt Dirección Fotográfica: @jonkdna para @fashioncreatorsgroup #DesfileBicentenarioColombia #BicentenarioColombia #AquiNacioColombia Bolsos y zapatos : @winstonandharrystore Sombreros : @d.laguarda_sombrereria @tejidosrafael @alanavilabremm @pablourrutiamodelo