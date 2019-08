Una bloguera china se hace pasar por una “joven” y tiene 58 años

View this post on Instagram

La semana pasada, la 'streamer' #QiaoBilou perdió la mayoría de sus seguidores tras mostrar su aspecto real 'por casualidad'. Se sabe que en #China se utilizan filtros faciales extremos, pero los espectadores aseguran que el cambio fue muy drástico, y que siempre vivieron engañados. Vale la pena mencionar que Qiao iba a quitarse el filtro si le donaban un total de 12.000$, pero un error del programa la expuso cuando el pozo estaba en 6.000+. ¿Qué opinas?