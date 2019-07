Opinión Colombiamoda 2019: Al final, los "disfrazados" ganamos

Hace dos años, recién llegada a Colombia, yo traía tras de mí todo el background estético que me inspiró en Ciudad de México. Gracias a mi grupo de amigos, que fueron los que me mostraron a RuPaul, Disclosure, entre otras influencias – y al medio de la moda en el que estuve inmersa por tres años-, ví que existían otras formas de expresar el estilo y la corporalidad. Eso lo apliqué para el desfile de apertura de Colombiamoda 2017, que estaba a cargo de Pepa Pombo. Usé una túnica negra, una chaqueta metálica de Timnox, marca independiente mexicana, mi bolso Rubik y un collar neón.

Esa noche fui registrada por Gloria Saldarriaga para Diners, pero también, en un sentido violentador, sesgante y que reflejaba una profunda ignorancia y desconocimiento, por Juan Carlos Giraldo en su página. Lo hizo con el fin de mostrar a los "disfrazados" para el evento. Y con ese ánimo clasista y bully, también reseñó a otras personas que querían expresarse a su manera, para que como yo, fueran linchadas de manera pública por atreverse a ser distintos.

Afortunadamente, supe cómo argumentarle a ese personaje nefasto y mis amigos fueron en mi defensa. Y ahora sé que desde ahí jamás lo volvió a hacer ( aclaro que conmigo jamás se disculpó y expresó que mientras no mostrara mi cara, seguiría mostrando mi imagen para sus propósitos). No sé si seguramente por guardar las apariencias y dárselas de "feminista", o porque mucha gente ya no está de acuerdo en juzgar a otros por su apariencia y porque saben que la moda es para todos y es libre. Y que denigrarla por sus elecciones refleja una profunda violencia que en estos tiempos ya no son toleradas.

Pero tengo noticias nuevas: dos años después de lo que me pasó, lo que más predominó en el streetstyle de Colombiamoda 2019 fueron precisamente esos metálicos, ese neón y esos accesorios que ese personajillo criticó con saña, tal y como me dijo mi amigo y gran fotógrafo Juan Otero. Y que mucho antes (lo he visto ya en los dos B Capital en los que he estado y en Bogotá Fashion Week), he visto algo con inmensa alegría: son los hombres los que más se están arriesgando, son los que están innovando estéticamente, son los que están rompiendo códigos de género y de lo que es "apropiado" y lo que no. Son ellos los que saben que en Seul, Tokio, Nueva York, París, mejor dicho, la moda mundial, la moda ya no tiene criterios de "buen gusto" (¿los tuvo alguna vez cuando hay tantos contextos?), ni de clase. Y son los que, mucho más que nosotras, las asistentes a estas ferias, han tomado más apropiación de su sexualidad, orientación, en todas sus formas y complejidades. Y la han expresado de maneras contundentes en la ropa.

No sé por qué con las mujeres, con nosotras, hay poca menos proclividad al riesgo (pero que las hay las hay, vean por ejemplo a Danielastyling o a StylewithLilly). Pero al menos, en lo que he visto, las nuevas generaciones son los más conscientes de que hoy las marcas de lujo tan adoradas por esos pseudogurúes son las que más venden esas estéticas expresivas, que hoy Instagram no solo muestra influencers correctísimas, sino nuevas formas de expresarse. Que qué linda Chiara Ferragni, pero qué interesante que ahí también exista gente como Matieres Fecales, por ejemplo.

Y esto fue muy vívido en Colombiamoda 2019 , que es la tercera feria que reafirma cómo los jóvenes ya no se dejan comer cuento de esos "periodistas" señoriales, que lo digital viaja más rápido que ellos y que la moda de " solo señora elegante de bolero y de Chanel" está muy atrás de lo que las nuevas generaciones buscan. Que esa moda solo corresponde a una élite cada vez más de capa caída, que representa el pasado, por lo menos en Latinoamérica. Que su estética, aunque se imponga desesperadamente en las revistas que están matando, se hace polvo ante todo lo que viene en el futuro, porque ellos son el pasado y esa gente de la que se burlan por "disfrazada" es el futuro. Incluso Inexmoda lo sabe: Miguemo fue muestra de que esto es real, en su aclamada pasarela.

Por eso creé la sección (desde ese chasco) de "¿Por qué te vestiste así?". Somos el único medio colombiano que lo hace. No me interesa ver a las personas que todos los medios en Colombia retratan, la misma gente normada de toda la vida que no reflejan lo que está pasando realmente con la moda en lo digital, ni en la calle. Me gusta, precisamente, ir a los looks que desafían para los colombianos todos sus criterios de gusto: ¿por qué? Porque la moda va más allá de ser "agradable" para unos pocos, que son los que han mandado por años.

Y realmente, más que juzgar, me interesa ver el contexto y los motivos de una persona para performar en una feria de moda (hay gente que lo hace en la cotidianidad, como Elegancia Popular) . Porque lo que olvidan todas estas personas que creen que saben de moda por solo vestirse "apropiadamente", es que en sí misma la moda es un performance. Lo dicen los teóricos de moda, comenzando por Joanne Entwistle. Que nosotros la usamos y creamos para cada contexto y así lo hemos hecho desde hace siglos.

Sí, amigos, la moda es un disfraz desde su misma expresión y creación. Nos lleva a performar con ella. Nos lleva a idear una imagen tácita de símbolos culturales. Eso lo sabrían si miraran un poco más allá. Claro, si supieran moda de verdad. Si la estudiaran más allá de mirar por encima del hombro a quien no se ajusta a sus estándares endogámicos y cerrados.

También sé, claro, que alguna vez Suzie Menkes tildó a aquellos que se dedicaban a posar bastante producidos como "pavos reales". ¿Pero no es eso lo que la moda ha vendido desde siempre? ¿No son esas imágenes las que inspiran deseo, consumo, expresión, hasta política? ¿No es la moda también una producción y recreación de imágenes que reflejan precisamente particularidades?

Los dejo con esas preguntas. Lo que sí sé es que dos años después de este linchamiento público, puede decirse que al final yo, y todos los que hemos sido señalados por atrevernos a ser distintos en un país donde aman el aburrimiento, estamos ganando terreno. Sí, muchachos, hemos ganado. Y somos imparables, por más espacios que hagan y en los que aún quieran controlar, moralizar y disciplinar cuerpos que gracias a la moda han alcanzado varios grados de libertad.

