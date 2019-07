Colombiamoda 2019: Tres pasarelas, tres retornos a lo esencial

La inmediatez, la globalización, lo digital, han hecho en parte que sí, la moda pueda mostrar otras formas de ser. Pero a su vez, que se pierdan saberes locales y formas de producir que últimamente han sido preocupación de creadores y consumidores. Por esta razón, tres pasarelas de Colombiamoda rescatan valores de creación que no solo nos diferencian, sino que evocan un retorno a la conciencia.

Alado: de vuelta al saber

Andrés Restrepo y Alejandro González siempre han explorado, a través de la ropa, los cambios de un mundo que avanza deprisa, pero que en el proceso se lleva memorias, personas, saberes.

El año pasado dieron voz a los excluidos de Colombia y el mundo al hablar de las migraciones forzadas, pero este año mostraron en el cierre de Colombiamoda 2019, con su colección “Terracota”, rescatar los saberes artesanales que poco a poco, en varias regiones de Colombia, han sido borradas por la guerra, el desdén y el desconocimiento de la otredad.

“Estamos en un momento de la moda en el que si los diseñadores no miramos lo nuestro, no estamos haciendo nada. Si realmente no estamos apersonándonos de nuestra cultura y la mostramos al resto del mundo, no aportamos nada al diseño. Creo que es importante seguir con el tema, hemos trabajado por años con las comunidades y sería desaprovechar todo esto cuando hemos visto lo que hace cada cultura con el mundo objetual de Colombia”, explica a PUBLIMETRO Alejandro González, parte de la dupla que con esta colección, inspirada en los procesos de la cerámica, su cocción y el ornamento, honró a los artesanos.

“En todo el mundo, cada cultura la trabaja de manera diferente y así queríamos llevarlo a la pasarela. Ahora bien, hay mucho en este país para mostrar y tenemos que decirle al mundo que el lujo colombiano es la artesanía”, explicó González, quien menciona que la marca ha trabajado con comunidades y hay que rescatar todo este saber. Eso fue lo que hicieron con esta colección.

Por otro lado, el color de la tierra rojiza fue el protagonista y reveló todos los procesos de la cerámica en la artesanía a través de volúmenes y degradés textiles al comienzo, para evolucionar de manera pulida, sutil, con transiciones pictóricas y cromáticas, hacia el ornamento. Todo, con vestidos de estampados bien pensados y elaborados. Y el montaje, más el styling, muestran que por lejos ellos fueron la mejor pasarela de la feria.

“Mostramos las técnicas tradicionales como el engobe, que es cómo se mezclan las tierras de colores. También desde lo ornamental, al mostrar cómo se pinta en nuestra cultura. Lastimosamente, la artesanía se está desdibujando y queremos defenderla, así como a las etnias, y conservar lo que es nuestro. Que puedan desarrollarla con el diseño a través de otros objetos”.

MEV : de vuelta al ser

“Debemos ser honestos, no solo como personas sino en nuestro propio proceso creativo. A veces nos dejamos alienar demasiado por la inmediatez y lo global. Por eso es importante volver a nuestros inicios, a una vida más depurada, donde tengamos contacto total con nosotros mismos”, le explica a PUBLIMETRO la diseñadora caleña María Elena Villamil, quien con su línea más accesible, MEV, ha explorado sus constantes inquietudes por el arte y arquitectura y las líneas que envuelven el cuerpo.

Pero esta vez fueron todos los cuerpos: prendas en dril, algodón, drapeados y patronajes inspirados en el brutalismo y en el trabajo del arquitecto japonés Tadao Ando, brillaron por su concepto genderless y también porque no vistieron solo cuerpos estandarizados.

De hecho, fue la primera vez que en una pasarela de diseño de autor en Colombia salen modelos de talla grande luciendo piezas que enarbolan una manera depurada y descategorizada de ver el cuerpo, donde no hay criterios de género y forma en contrastes, superposiciones, drapeados y asimetrías.

Todas en colores que evocan esa pureza del brutalismo, desde el negro hasta el sweet spice. Y todo hecho con procesos sostenibles, que quieren liberar al cuerpo de todas sus etiquetas. Y, esto es lo que la diseñadora quería expresar desde el comienzo: “Es la total aceptación de nuestro cuerpo y nuestro ser. Lo que importa es eso, al final”.

Maestros Ancestrales: de vuelta al origen

Lila Ochoa, directora de la revista Fucsia, junto con Ana María Londoño y Club Colombia, han traducido los saberes originarios de nuestras culturas indígenas en piezas contemporáneas de lujo, desligándolas de toda exotización. Esta vez, el reto era llevar toda esta manera de producir al mercado masivo, poner todo ese arte y esa cosmogonía piezas accesibles, en estampados que reflejaran el entorno de la comunidad Emberá Chamí y la belleza de su universo.

Y así, darles, en medio de un país en guerra, que los ha desplazado en múltiples regiones, una oportunidad de vivir de sus saberes y transmitirlos a cientos de consumidores de moda. Por eso, para su colección de Arkitect, todo se hizo con apliques en camisas, kimonos y zapatos que son puro objeto de deseo, junto con los artesanos de la comunidad (en Pereira) en primera fila.

“Queríamos que este trabajo tuviera efecto en la comunidad. Con una vida digna hicimos una labor importante. Nos abrieron las puertas muy generosamente. Cuando les dijimos que tenían que hacer 30 mil prendas, se pusieron las pilas y cumplieron con los tiempos”, le explica Lila Ochoa a PUBLIMETRO.

“Lo que me enorgullece es que habrá mucha gente que comprará estas prendas y verá el valor de su origen y los verá como un tesoro”, afirma, recalcando que el desafío era producir de manera sostenible con costos, materiales y tiempos a nivel masivo, con una colección que empezó a gestarse desde mayo y se venderá desde el 27 de julio en todos los Éxitos del país.

