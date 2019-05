Las mujeres de poder que usaron el vestido de Paola Pabón

¿Qué tienen en común Paola Pabón, Melania Trump, Letizia de España, Meghan de Sussex y Catalina de Cambridge?

Si su respuesta es que todas son mujeres, esta en lo cierto. Todas ellas ocupan un cargo político, también es cierto. Sin embargo, estas mujeres comparten un vinculo especial, tal vez un detalle que pasa desapercibido a simple vista.

A este grupo femenino las hermana un vestido Duchesse, color amarillo, de la famosa diseñadora Carolina Herrera (CH).

