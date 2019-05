Llevar toda una peluquería a tu casa es posible gracias a una aplicación en Ecuador

¡Imaginas llevar toda una peluquería a tu casa? Esto ya es una realidad en Ecuador, principalmente en Quito y Guayaquil.

Seamos sinceras. Todo dejamos para última hora y más cuando tenemos compromisos a la vista, ya sea un matrimonio, un bautizo, quince años, en fin. Y para muestra un botón, eso me pasó a mi. Tenía una cita agendada para peinarme, maquillarme y hacerme el manicure en toda la mañana de un sábado. ¡Oh sorpresa! Llegué y aún faltaban tres personas para que me atiendan y mi tiempo estaba calculado para llegar a mi evento.

Decidí buscar en otros sitios pero la situación era similar, tenía que esperar turnos así que finalmente improvisé con un maquillaje y peinado hecho por mí misma.

Mientras contaba esta anécdota en una salida de chicas, mi amiga me recomendó descargarme la aplicación Ocreapp en la que tienes este maravilloso poder de pedir manicuristas, maquilladores, estilistas y hasta masajistas donde quiera que estés.

En efecto, descargué la aplicación en mi celular y se despliegan los servicios que requieres como manicure, pedicure, peinados, maquillaje o masajes. Aquí tienes la opción de escribir y solicitar el servicio con 90 minutos de anticipación.

Pedí un servicio de manicure y pedicure, lo cancelé con transferencia bancaria -porque para variar no tenía efectivo a la mano- y me enviaron una especie de ficha de la persona que llegaría hasta mi departamento para pintarme las uñas. Llegó muy puntual y realmente me encantó la atención.

Yo ni siquiera me había cambiado de pijama, estaba enviando un correo que lo tenía pendiente y cuando llegó María José Durango, especialista en manicura y depilación, no fue problema porque ella empezó haciéndome el pedicure.

Le indiqué los diseños que quería en mis uñas y ella tenía su maleta de esmaltes de la cual seleccioné los colores de mi gusto. Culminó tras una hora y media y ¡listo! Majo ya tenía otra cita en el sector de El Bosque, yo quedé muy contenta.

Desde ese momento siempre utilizo la aplicación y cuadro mis tiempos. He solicitado también el servicio de peinados y pronto probaré el de masajes, quedaría perfecto para un domingo en la mañana.

La mentalizadora de este negocio digital

Paula Vargas, una bogotana de 31 años, es la mentalizadora de la plataforma digital Ocreapp. Este proyecto nació también de su propia necesidad, al tratar de pasar más tiempo con sus hijos y poder emprender en algo.

Sus amigas coincidían en esta necesidad y es así que se impulsó la idea para crear la aplicación y la página web así como el perfil en redes sociales.

"El modelo del negocio es atender con servicios de belleza en la comodidad de tu casa. Mi clave fue conseguir un equipo compacto, sólido, profesional y capacitado para ganar la confianza de nuestras clientas a través de una experiencia muy confortante y de calidad", cuenta Paula.

La aplicación empezó a funcionar desde enero en Quito, actualmente la demanda permitió expandir el servicio de belleza a domicilio en Guayaquil y ya se piensa en continuar con el proyecto en Cuenca.

Este es un negocio netamente femenino en el que las mujeres dedicadas y expertas en belleza organizan su tiempo acorde a los requerimientos que se manejan por la aplicación, sus tareas del hogar, si estudian o si trabajan en otros lugares.

"La plataforma está activa todos los días y las chicas organizan su tiempo según sus labores. Hay quienes tienen que ir a ver a sus hijos a la escuela y pues nos avisan que estarán fuera de servicio, otras tienen clases y otras trabajan en varias peluquerías, sin embargo, cuando están libres laboran con la aplicación. Además están aquellas que trabajan 100% con Ocreapp", explica Vargas.

En este grupo están varias madres solteras que han podido destinar estos ingresos a la manutención de sus hogares. Ellas son sus propias jefas.

Para garantizar la calidad y la atención al cliente, Ocreapp promueve la capacitación, tanto técnica como de relaciones humanas y la parte espiritual. Este es el plus que maneja la marca a más de dar los uniformes y el branding. Los materiales son de cada trabajadora.

Todos los pedidos se receptan diariamente por varias vías digitales: página web, aplicación en Google Play y App Store, Instagram, Facebook y el número de WhatsApp. El 75% del monto de cada servicio se queda con la persona que lo hace y el 25% es para quien coordina la aplicación.

Se trata de dar facilidades para que las mujeres que van a dar los servicios de belleza a domicilio se encuentren cerca al sector. Hay requerimientos de atención hasta para 4 o 5 personas a la vez y esto no es problema, si se requieren más personas o más especialistas se coordinan los tiempos para que las clientes queden satisfechas.

Organizar su tiempo y sus objetivos

Paola Puerres, de 26 años, trabajó durante algunos años en varios locales de belleza y hace más de un año empezó a estudiar. En aquel tiempo laboraba en una peluquería y pensó que era fácil hacer las dos cosas a la vez, pero su economía cayó totalmente, tanto que pensó en suspender sus estudios hasta que mejorara este panorama.

Salió de ese trabajo y en diciembre del 2018, al buscar un nuevo empleo, encontró un anuncio de Ocre en el que ofrecían esta oportunidad de servicios de belleza a domicilio. Habló con Paula, quien la entrevistó, le realizó pruebas de su experiencia y felizmente la aceptó al entregarle el uniforme de la marca.

"En principio pensé que sería complicado porque estaba empezando la app, pero le aposté todo mi esfuerzo. Es algo tan innovador y útil para la sociedad que puse toda mi confianza en Ocre. Al día siguiente ya estaba en mi primera cita y ya han pasado 4 meses en el que me he ganado la confianza de mis clientas, quienes nos van refiriendo con sus amigas.

Para mí es el mejor trabajo del mundo ya que me permite ser independiente, tener horarios flexibles, pude continuar estudiando, ha crecido mi economía considerablemente, y sin duda alguna, estoy muy feliz. Tenía muchos sueños que logré con este tipo de empleo y sé que puedo alcanzar muchos más", comenta emocionada, Paola, una trabajadora de Ocre.

Te invitamos a mirar toda su oferta de servicios de belleza y anímate a probarla.

Ingresa aquí