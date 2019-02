Lanzan primera Universidad de Danzas Orientales del mundo en Bogotá

View this post on Instagram

La Danza oriental es un camino maravilloso para expresar nuestra Diosa y esencia femenina sin importar edad, talla, profesión o camino de vida. Cuando bailamos se liberan bloqueos físicos y emocionales que nos estancan y producen tristeza o enfermedad, cuando bailamos el corazón brilla y se alinean nuestros chakras, liberamos estress, soltamos la mente, equilibramos los dos hemisferios del cerebro, tonificamos el cuerpo, aprendemos a fluir y ser más flexibles , cuando bailamos el universo se convierte en Alegría, magia y el espíritu florece . La Felicidad de bailar los sábados porque bailar es el camino más corto a la felicidad ! Que poderosa clase hoy gracias a todas por venir Diosas danzarinas la vida es una danza y las mujeres estamos cambiando el mundo. Lleno total hoy 💃🏻todos los días bailamos en Prem Shakti Empoderamiento mujeres y llenando de energía el universo . ⚡️ #premshakti #danzaoriental #sabado11am💃🏻 @michellemanterola @carolinaecovida @jennifer_canaveral @anitalee8 @maisabel17 @angelachia14 @morita01072000 @premshaktidanzaoriental🙌🏻✨ Formación profesional en Danzas de Oriente y Danza Conciencia avalados por el Ministerio de Educación inició febrero 15 Info WhatsApp 321486-3720 🙏🙌🏻 Cra 12 a n 78/54