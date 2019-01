“El Pulguero” llega a Cumbayá para impulsar la cultura de reciclaje y reuso

View this post on Instagram

Cada mes rescatamos por lo menos a 30 animalitos de las calles. Recuperarlos física y emocionalmente tiene un costo sumamente alto. Ayúdanos a seguir con nuestra labor, dedicada a aquellos que no pueden defenderse ni ayudarse a sí mismos. Adquiere nuestros productos, únicos y hechos con mucho amor. Termo metálico: 10 dólares …⠀ Buff, ideal para personas que hacen ejercicio: 10 dólares ⠀ Pulsera negra de piedra volcánica: 10 dólares ⠀ Set de seis bombillos: 10 dólares ⠀ Set de seis portavasos: 10 dólares ⠀ Libreta con calendario y espacio para la fecha: ocho dólares ⠀ Pulseras rojas o negras con patitas y corazón: siete dólares. Gracias por compartir y ayudarnos a llegar a más personas. Recibimos sus pedidos por mensaje interno. Podemos hacer envíos a todo el Ecuador. Queremos agradecer especialmente a Click Art Photo Studio por unirse a esta campaña. Están ubicados en el Centro Comercial Paseo San Francisco. Gracias por ayudar a los animalitos. Recuerden que por compras superiores a 30 dólares, el bolso de lino es gratis. Promoción válida hasta agotar stock.⠀ ⠀ ⠀ #fundacioncaminoacasa #adoptanocompres #esteriliza #rescateanimal #quito #ecuador #amoranimal #perrosdeinstagram #ong #amalavida #perros #gatos #gatosdeinstagram #animalrescue #animallover #adoptdontshop #spayandneuter #dogsofinstagram #catsofinstagram #nonprofit

