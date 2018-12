Por qué todas las famosas usan la Luna Mini 2 de Foreo

Para nadie es un secreto que la mayoría de famosas no solo colombianas sino alrededor del mundo, están usando la LUNA mini 2 de foreo, pero cuál es la razón se preguntan muchos mujeres que aman cuidar su piel.

Es un dispositivo eléctrico de limpieza facial, no abrasivo, creado con silicona quirúrgica y doble superficie “rugosa” que en contacto con el agua y jabón en la piel va removiendo restos de maquillaje y realizando una exfoliación muy superficial. Al estar fabricado con silicona, el aparato siempre estará limpio sin necesidad de volver a pasar jabón. No hay que cambiar cabezales porque no lo necesita.

En nuestra experiencia pudimos ver que como ya se ha mencionado, sirve para la limpieza facial, pero muchas veces también para el cuello, hombros, en la ducha, etc. Siempre y cuando se utilice agua y un jabón líquido suave.

Este funciona como un cepillo, pero en lugar de las cerdas rasposas de dispositivos convencionales, tiene múltiples cerdas suaves que proporcionan un masaje relajante gracias a la tecnología T-Sonic (La “T” va por transdérmico, que sobrepasa la limpieza superficial a través de las pulsaciones, penetrando el resto de las capas de la piel) y ahí está la diferencia.

Cuenta con varias velocidades que son controladas con dos botones en la parte inferior, de preferencia usarlo en la mitad, pero usted puede elegir con cual se siente mejor. Tiene un minuto para limpiarse el rostro. Además tiene temporizador, entonces le avisará cada vez que tenga que cambiar la zona de la cara y una pulsación triple al final que indica que ya pasó un minuto.

Mide unos 8cm de alto y largo; posee tres texturas:

Filamentos iniciales parte delantera: Son de limpieza con precisión para la zona T (Frente, nariz, mentón)

Filamentos secundarios parte delantera: Filamentos más finos, para una limpieza suave. Recomendada para pieles normales y sensibles.

Filamento parte trasera: Increíblemente los filamentos achatados y gorditos son para la limpieza de pieles grasas. No lo entiendo ya que alguna vez intenté la limpieza con ese lado y no sentí que limpiara, si no que masajea.

Ventajas clave del producto

Esta es la segunda generación de LUNA mini 2 que deja su piel saludable y con un aspecto más suave con tan sólo un minuto de uso, dos veces al día.

El diseño de silicona ultra-higiénica evita la acumulación de bacterias, lo que lo hace más higiénico que los cepillos faciales de nylon convencionales.

Las pulsaciones T-Sonic eliminan en un 99,5% la suciedad, la sensación grasosa en la piel, células muertas y residuos de maquillaje.

Es ligero, fácil de llevar, sin base de carga voluminosa ya que es de carga USB.

La piel tiende a ser más receptiva a la limpieza sónica y los beneficios adicionales luego de haberse ejercitado.