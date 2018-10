Entre hilos, yoga y vida saludable, Catalina Aristizábal se lanzó como diseñadora

A sus 40 años Catalina Aristizábal sigue cautivando con sus hábitos saludables, la modelo y presentadora desde hace unos años tomó la decisión de cambiar su estilo de vida y a través de sus redes sociales ha mostrado cómo cuida su cuerpo. Es una persona segura de la importancia de crear conciencia en torno a este tema y tras compartirlo con conocidos, fue ganando seguidores que le consultaban sobre belleza, alimentación, ejercicio y hasta temas de salud. Además del conocimiento que heredó de su madre Yamile Humar, de forma empírica empezó a investigar sobre estos temas y a consultar con médicos, nutricionistas, entre otros, hasta convertirse en un referente para quienes la veían como ejemplo a seguir.

Además otro de los temas en los que más profundiza es el ejercicio, la pasión hacia las actividades físicas, funcionales y saludables, fueron algunas de las cualidades que la llevaron a lanzarse como diseñadora de ropa, fiel a sus creencias y propio estilo de vida. Bronzini Active by Catalina Aristizábal es la nueva colección deportiva del negocio textil del Grupo Éxito, las piezas, diseñadas para ser prendas más cómodas y funcionales, están enfocadas en tres líneas: Active, Relax y Verano, para diferentes ocasiones de uso dentro del mundo deportivo.

En entrevista con NUEVA MUJER, nos contó sobre esta nueva faceta en su vida, cómo fue su transición hacia un mundo saludable, su familia, entre otros.

¿Cómo fue el proceso para convertirse en diseñadora?

Fui yo quien tomó la iniciativa, los convencí y los enamoré. Estábamos haciendo una campaña de pijamas para Active de la cual soy imagen y ahí se me pasó la idea de hacer una propuesta que estuviera alienada para hacer ejercicio, les llamó la atención y entonces comencé a trabajar en todo lo que eso significaría.

Envié mis propuestas, se trabajó en equipo y ahora ya se ve materializado el resultado. Quiero resaltar que en esta colección se verán reflejado no solo lo que soy, sino los valores que quiero inspirar en las mujeres que quieren verse y sentirse bien en su día a día, llevando una vida saludable y con buenos hábitos, que no tienen excusas y es por eso que buscan siempre mantenerse activas.

¿Cómo mezcló su estilo de vida con las prendas que diseñó?

Para nadie es un secreto que llevo una vida saludable desde hace mucho tiempo, estaba buscando cosas que se acomodaran a mi estilo de vida y no encontraba, así que con esta colección siento que pude reflejar cada momento en una mujer con una vida activa, para entrenar en el gimnasio, alta competencia, hasta una parte más tranquila, como las prendas para hacer yoga. Háblenos sobre los vestidos de baño. Cuando publico fotos en vestido de baño mis seguidoras siempre me preguntan, así que por qué no lanzarme con una línea también. Los vestidos de baño han sido un hit, reflejan mi estilo y van de la mano de llevar una vida saludable, uno debe quererse como es, así que poder lucir un bikini con mucho orgullo y seguridad en nuestra personalidad y nuestro cuerpo es lo que más me llena. ¿En qué momento decidió llevar un estilo de vida más saludable? La verdad desde mi segundo embarazo, el cuerpo de una mujer que da a luz cambia y cada día era más consciente en que el cuerpo que tenía cuando arranqué a mis 15 años no era para toda la vida. En el fondo sabía que ese pensamiento era una excusa y que si me lo proponía lograría un cambio.

Comencé a ejercitarme cerca de cuatro veces por semana en el gimnasio, mientras cumplía otras rutinas como jugar tenis, montar bicicleta y hacer yoga. Tras aprender sobre cocina saludable, hice mi libro de recetas y recomendaciones para una dieta más sana, reduciendo el consumo de grasas saturadas, azúcares y sales, y aumentado la cantidad de frutas, verduras y fibra de una manera amable y placentera.

¿Qué canales suele usar para comunicar su mensaje de vida sana?

En los últimos años me he dedicado a la divulgación de este estilo de vida, para servir como ejemplo. Me encanta compartir, desde mis redes sociales y mis libros, además de mi espacio en televisión en Estados Unidos, dedicado a los consejos. Podemos tener el control de nuestra salud y nuestra vida, si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicio y nos volvemos a conectar con nosotros mismos a través de la meditación.

¿Cuál cree que es el error en el que caen las personas cuando están haciendo una transición a una vida saludable?

El sedentarismo, definitivamente gana la pereza, al comienzo todo cuesta pero hay que poner actitud. También considero que uno se deja consumir por el trabajo y se olvida de regalarse una hora al día para cuidar de sí mismo.

Un consejo para alimentarse de forma saludable.

Comer huevos y pollo de campo. Usar solo aceite de coco, de aguacate u oliva para preparar las comidas, reemplazar el arroz blanco por el arroz integral. Y otros como cambiar el azúcar por panela o miel de agave orgánica. Cambiar los jugos de caja por agua o jugos hechos en casa.

¿Qué cree que es lo mejor que pueden hacer los padres para que sus hijos tengas buenos hábitos? El compromiso debe venir de los padres mismo, ellos no le pueden exigir a sus hijos que coman bien si ellos no comen bien, así como tampoco les pueden exigir que hagan ejercicio si son sedentarios. Lo primero que se debe hacer es realizar esos cambios dentro de la familia. SOBRE LA COLECCIÓN Ath-Bleissure: en la cual las prendas se mezclan con las tendencias del yoga para crear una sensación cómoda y apta para el ejercicio; caracterizadas por la combinación entre tonalidades rosas con acentos metalizados. Natural Vibes: en el que las icónicas texturas tropicales y naturales invaden las prendas deportivas para dar una inspiración de hojas con toques suaves. En ella también estará presente en la línea de vestidos de baño con un giro más tropical. La mezcla de colores básicos como el blanco y el negro con transparencias, también se convertirán en piezas infaltables para las personas con un estilo más clásico.