¡Del 11 al 18 de octubre las pasarelas del San Juan Moda 2019 revelarán lo último en tendencias!

View this post on Instagram

Are you ready? #fashionshow #SJM19 #Repost @hermannadal with @get_repost ・・・ Herman Nadal School of Bauhaus SS19 Official campaign / part 1 @sanjuanmodapr 15.Oct.18 | 9:30pm | @antiguocasinodepr Photo @its_jose_armando Beauty @dave.makeup.artist Models @melodyjulianie from @elementmodels and @raul.gmz_ Jewelry @asymmetry.prdesigner Bags @arlenemorillo Sunglasses @raweyewear Shoes @novushoes Official spa for runway show ⭐️ @nouvelledspa ⭐️