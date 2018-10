Lorena Miki revela los secretos de belleza que heredó de su familia

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Me acepté cuando me di cuenta de que tenía que vestirme y verme como yo quería y no seguir cánones de belleza. Me gusta el rosado y lo voy usar hasta que tenga 60 años.

¿Qué desayunas normalmente?

Soy lo menos saludable. Un tecito verde, normal o mate de coca, y lo acompaño (soy muy fan de Lucho Jara) con un pan con mantequilla (ríe).

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Me gustan las papas: papas fritas, papas duquesas, puré, papas cocidas, en sopa, en todas sus versiones. Así que siempre como mucha papa y plátano. Casi un plátano diario.

Actividad deportiva favorita

Soy bien mala para hacer deporte, pero me encanta caminar. En los viajes me pego horas caminando y no me doy cuenta.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Me lavo la cara con agua muy helada, para que se deshinche, porque siempre tengo ojeras, aunque duerma mucho.

Te puede interesar:

¿Cómo cuidas tu piel?

Aunque esté muy cansada, todas las noches me saco el maquillaje antes de dormir. Después, me aplico agua de rosas con un algodón y aceite de rosa mosqueta.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Voy a la peluquería Pelo de Pony, donde se utilizan productos naturales. No uso tinturas con amoníaco ni nada químico. Ahí sólo trabajan con tintas vegetales.

¿Tienes algún consejo de belleza natural?

Siento que el único secreto es sonreír. ¡De verdad! Aunque tenga un mal día, uno sonríe y se ve más bonita.

¿Secreto de belleza heredado?

Es precisamente el agua de rosas que usaba mi mamá cuando fue modelo de joven. También la leche virginal.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Hasta los 27 años nunca me había puesto crema ni bloqueador, jamás, así que agradezco que mi piel no esté hecha bolsa. Ahora, siempre uso crema con bloqueador.

Te recomendamos: