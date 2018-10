El traje de baño de Gucci de 490 dólares que no sirve para nadar

Gucci ha resurgido bajo la dirección creativa de Alessandro Michelle, ya que ha sabido captar el interés de los Millenials con sus diseños, convirtiéndose en una de las marcas más famosas en la actualidad, sin embargo no está exenta de polémica.

Reciente mente la marca de lujo lanzó un traje de baño con su logo que no sirve para nadar, pues la pieza de 490 dólares especifica que no debe ser usado para nadar, pues no debe de entrar en contacto con cloro ya que está hecho de 80% nylon y 20% elastano.

En realidad el traje de baño no es en sí un traje de baño, sino un bodysuit inspirado en la estética de los bañadores vintage y que puede ser usada con prendas de ropa exterior como pantalones, faldas y shorts.

Sin embargo ha causado revuelo en redes sociales por llevar el nombre "traje de baño" y por su elevado costo considerando que no puede usarse como tal.

