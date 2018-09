Una genio en los negocios, Daniella Moscarella comparte la clave de su éxito

Si en el país se habla de emprendimiento Daniella Moscarella es un referente, es conferencista, influenciadora digital, panelista de temas para emprender y una de los 101 genios de los negocios en Colombia según la revista Dinero. Esta joven bogotana se declara intensa y apasionada con cada proyecto que emprende, porque tiene claro que busca dejar una huella a nivel personal y en el país.

A sus 28 años es la fundadora de empresas como ‘Mama Soaps’, la primer jabonería experiencial del país (de esta marca ya han pedido franquicias en Estados Unidos y America Latina) y ‘Boost Colombia’, una empresa de Community Management, un negocio enfocado en el manejo y expansión de la presencia en redes sociales de más de 25 emprendimientos en el país. Todo lo que tiene que ver con redes sociales y crear contenidos la apasiona, por esto se le ve de forma muy activa en sus redes y hace poco creo su canal de Youtube con el fin de compartir su experiencia como emprendedora.

“Las redes sociales son una vitrina digital, empiezo con ‘Mama Soaps’ y toda su creación se dio en las redes sociales, creé la marca, empecé a mover los jabones, con decir que al principio los hacíamos en la cocina de mi casa, pero todo empezó a crecer hasta que hoy en día es una empresa reconocida en su ámbito. En un año y medio hemos cuatriplicado ventas, entonces para mí las redes sociales son todo”.

Y es que desde los 14 años, empezó a forjar su futuro, cada vez que tenía una idea de negoció la registró pues sabía que podía trabajar en ellas en el futuro y generar valor. Ahora, todo esto se ve reflejado en su trabajo, siempre ha estado atenta a las oportunidades de negocio para aprovecharlas y crecer, y fue así como a sus 21 años fundó su primera empresa, nominada como una de las más innovadoras del país.

“En el 2012 noté que el sector belleza de las uñas empezaba a mostrar señales de desarrollo y crecimiento en el ámbito internacional y que la tendencia se estaba extendiendo a Colombia; así que con 21 años me lancé al agua con lo que sería el primer bar de uñas en Latinoamérica: “We Love Nails”, afirma Daniella.

Y salió victoriosa esa idea le valió el reconocimiento como Mejor emprendimiento en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA en 2013. Ese mismo año, se llevó el primer lugar del concurso de emprendedores de la EO GSEA en Colombia y representó al país en Washington frente a esta red de negocios que reúne emprendedores de todo el mundo.

Todo el aprendizaje que adquirió la impulsó a seguir creciendo hasta convertirse en una motivadora de mujeres y emprendedores, “Yo como persona natural me posicioné como influenciadora en temas de emprendimiento y de empoderamiento a la mujer, el mensaje que siempre quiero compartir es decirle a las mujeres que busquen sus sueños, que sean imparables, incansanbles, intensas, que salgan adelante. Todos los días me levanto y escribo una frase para ellas y ha sido una vitrina muy linda para mí, tocar vidas más que vender y hacer campañas, claro, las hago y me encantan pero para mí como persona es una manera de poder tener una voz y decirle a los demás que es posible. Yo soy el ejemplo claro”.



Su experiencia e intensidad a la hora de emprender, llama la atención de compañías que buscan en Daniella una voz de consejo, “estoy en una cmapaña con Kotex para impulsar la campaña #ConOSinPeriodo donde busco decirles a las jóvenes colombianas que lo que ellas pueden ser o hacer depende de su ambición, voluntad y deseos”.

Cuando se le preguntan por las claves del éxito para emprender habla con certeza sobre lo el camino tan complejo que es, sobre la paciencia y perseverancia que se debe tener “muchas personas no son pacientes y quieren todo ya, que todo sea fácil y que todo salga ya, yo he cultivado mis empresas mínimo dos años en redes sociales para que me empiecen a dar, son dos años de estar todos los días publicando algo, es importante tener una estrategia, esto porque muchos creen que empezar a publicar imágenes porque sí va a vender. Es un tema que debe aprender a amarrar, si va a montar una jabonería y quiere vender en digital, lo primero es crecer en las redes sociales pues éstas son las que alimentan la página web, un sitio que deber ser amigable, que invite a la compra y hacer una estrategia en digital completa, unos planes de publicación, es decir por ejemplo, uno no puede publicar todos los días una foto porque va a aburrir al público, se puede alternar un día un video, una historia, una foto”.

Estas son algunas recomendaciones de Daniella para emprender sin ponerse ningún límite:

Encuentre lo que le apasiona y busque necesidades u oportunidades en esa área.

Tener respeto hacia el público.

Estudie el mercado para ver qué tan viable es el negocio y qué aceptación puede llegar a tener.

Diseñe un business plan: este es un documento que explica detalladamente de qué se trata su negocio y cómo va a hacerlo funcionar para que realmente genere valor.

La estrategia de mercadeo de su empresa debe empezarla a organizar desde antes del lanzamiento de la marca.

Tener una estrategia digital que respalde y haga visible su negocio.

Una idea se empieza a materializar cuando el fundador cree en ella, y para sacar adelante los proyectos se requiere dedicación, tiempo y recursos.