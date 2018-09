Foto sin retoques muestra cómo es el cuerpo de Karin Jiménez esposa de Santiago Arias:

View this post on Instagram

Les cuento la verdad ? Llevo dos años sin hacer ejercicio, no estoy orgullosa de decirlo, me encantaría ser amante de hacer deporte, pero no es así. Entonces que he hecho yo, para cuidarme y bajar de peso rápido? No mucho, pero les doy un secreto, un doctor me dijo antes de quedar embarazada que el día que planeara quedar, estuviera flaca y juiciosa con el gym, que así como estaba cuando quedara embarazada así mismo iba a quedar cuando tuviera el bebé, literal esas palabras quedaron en mi mente, yo quede embarazada justo después de las fotos de Soho, y eso si, soy responsable, antes de fotos me pongo en forma como Dios manda, comida sana y ejercicio!!! Obviamente también ayuda la constitución y una buena alimentación después de dar a luz, pero porque creen que todas las que vemos en televisión quedan perfectas y como si nada después de tener sus bebés? porque siempre están con sus cuerpos perfectos, entonces quedan así después del parto, perfectas ✌🏼 ahhhh se me olvidaba también me ayudó la lactancia, (no a todas les pasa) pero también hay algo cierto y es que uno retiene más líquido y tiene más celulitis por la lactar, pero bueno eso ya se va cuando deje de dar, eso espero 😂😂😂…. Swimsuit @lareveche