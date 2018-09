El negociazo al que ahora se dedica Mariana Pajón:

View this post on Instagram

Programándome para un gran regreso con la mejor actitud. Es clave saber que quieres, cómo lo lograrás y cuándo. En estos días he estado trabajando en algunos proyectos y la próxima semana abriré el nuevo gimnasio @powerclub_official en Bogotá. Para esta gran apertura te tengo una super invitación⚡⚡⚡ Gánate una clase conmigo en este nuevo gimnasio y entrenemos juntos…Es muy fácil➡️ 1) Sigue a @powerclub_official✔ 2) Etiqueta a 3 amig@s a quienes les gustaría entrenar donde yo entreno.✔ 3) Sube un vídeo en las historias donde expliques por qué te gustaría entrenar ahí y etiqueta a @powerclub_oficial y @marianapajon ✔ Habrá más sorpresas para ustedes este día. Escogeré a los 20 ganadores este fin de semana para que entrenemos juntos la próxima semana en la nueva sede Bogotá ( carrera 18 #118-18 ) ⚠️Válido sólo para quienes vivan en Bogotá.