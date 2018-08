La receta de chocolate que puede acabar con la celulitis que tanto te incomoda

¿Tienes celulitis? No te sientas mal si es así, la mayoría de las mujeres suelen tener, incluso hasta algunos hombres. Sin embargo, generalmente son las mujeres quienes buscan una alternativa para combatir la celulitis, si no has conseguido alguna, aquí te dejamos una receta casera de chocolate que puede ser muy efectiva para tu piel:

Ingredientes:

– ½ taza de chocolate rayado

– 3 cucharadas de leche

– 2 cucharadas de manteca de cacao

Preparación:

Calienta el chocolate y la manteca en baño maría, hasta que ambos se derritan. Retira del fuego, vierte en un molde y espera a que se enfríe un poco. Agrega la leche y revuelve.

¿Cómo aplicarla?

Inicia colocándola sobre las zonas donde se encuentra la celulitis, luego la vas esparciendo con la yema de los dedos, dejándola actuar por alrededor de 30 minutos, para luego retirar la mezcla con agua tibia.

Para que haya mayor efectividad con esta receta casera, se recomienda envolver con plástico la zona afectada por la celulitis, de manera que se genera mayor calor y la piel absorbe la mezcla mucho más rápido. Puedes aplicarlo cada tercer día durante un mes.

