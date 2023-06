Una marca japonesa presenta una alternativa al calor: Un brassier con hielo incluido

Es cierto, los días de verano pueden llegar a ser muy pero muy calurosos y desagradables, sobre todo en las ciudades donde las temperaturas llegan a extremos ridículos, donde el simple hecho de estar sentada te hace sudar como si estuvieses corriendo un maratón.

Crecí en una de esas ciudades así que sé muy bien de lo que estoy hablando. Bañarse tres veces al día no siempre es opción pero cambiarse de ropa cuantas veces sea necesario casi siempre lo es. Sin embargo, imagínense todos los recursos extra que estamos consumiendo para combatir el calor. Si sumamos agua + detergente (por el exceso de ropa sucia o sudada) + aire acondicionado, nos volvemos parte de ese círculo vicioso que sigue contribuyendo insconcientemente al fenómeno del calentamiento global.

Pues bien, a la marca japonesa Triumph se le ocurrió una manera mucho más ecológica de combatir el calor veraniego: Brassiers helados. Parecidos al antifaz que contiene líquido dentro, esos que metes al congelador para refrescarte los ojos después, pero para los senos. No sé ustedes, pero la idea de tener algo congelado en contacto constante con una de las partes más sensibles de mi cuarto me parece una idea en extremo desagradable.

Pero eso no es todo: el brassier también incluye un mini abanico que combina perfecto con el sostén que parece, a primera vista, una pequeña pecera. Solo se me ocurre que me lo pondría para reírme un rato si me voy de vacaciones a un hotel en la playa pero no creo que sea una buena idea usar un brassier que definitivamente sudará y dejará una linda marca de agua en la blusa ¿Tú te lo pondrías?