Diego Boneta accidentalmente revela el ‘final’ de la serie de Luis Miguel

En el set divirtiéndonos entre tomas con nuestra gran show runner @carlagonzalezvargas y el mejor director con el que he trabajado @betoozcariz Gracias por su amistad y complicidad. Los quiero! —— In between takes with my partners in crime. The most badass female show runner @carlagonzalezvargas and the best director I’ve ever worked with @betoozcariz Love sharing this amazing journey with both of you…

A post shared by Diego Boneta (@diego) on Jul 11, 2018 at 4:04am PDT